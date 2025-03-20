唐西奇首節轟21分、隊史最快50記三分　賽前秀超高弧度神奇投籃

LUKA'S GOT 20 IN THE 1ST ????



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記者游郁香／綜合報導

湖人今（20 ）日在主場迎戰金塊，「金童」唐西奇（Luka Dončić）首節就轟下 21 分，締造個人本季單節新高，率隊打出 46比29 的猛攻，46分也是湖人本季單節最高得分， 唐西奇還成為隊史最快達成 50 記三分球的球員，再次展現他加盟後的超高效率。

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唐西奇開賽就火力全開，首節合計 11 投 7 中轟下21分，其中三分球 5 投 3 中，罰球 6 投 4 中，另有 3 助攻、2 籃板、1 抄截、1 阻攻，無論是得分、組織還是防守端都有出色貢獻。他在場上的穩定輸出，讓湖人首節命中率達到驚人的69.6%，團隊更是單節轟進 9 記三分。

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▲獨行俠金童唐西奇首節就猛轟21分。（圖／達志影像／美聯社，下同）

單節21分是唐西奇個人本季最高紀錄，湖人首節攻下 46 分也創下隊史第3高的單節得分。紫金軍團曾在 2024 年 2 月 9 日（當地時間）對鵜鶘時，在第2節轟下 51 分； 2017 年 2 月 10 日 對公鹿的比賽，則在首節攻下 47 分。

唐西奇成為湖人隊史最快達成 50 記三分球的球員，這一戰也是他加盟以來，第 4 次在首節得分超過 15 分，足見他在比賽開局階段就能迅速進入狀態，為球隊奠定領先優勢。面對少了3屆MVP約基奇（Nikola Jokić） 和主控莫瑞（Jamal Murray） 的金塊，唐西奇展現了無可匹敵的進攻火力，讓湖人早早取得大幅領先。

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How does Doncic do it?!



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值得一提的是，唐西奇賽前就已經讓球迷驚呼連連，在熱身結束準備返回休息室時，他突然站在球員通道出手，投進一記超高弧度的遠距投籃，球完美劃破空氣直落網心，湖人主場瞬間沸騰。

有粉絲在社群媒體上表示，「大家好像第一次看到他投這種球一樣，你沒看過他的花式投籃影片嗎？超誇張的！這也是為什麼他能在比賽中突然命中一些看似不可能的球，因為他有練過。」