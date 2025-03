唐西奇首節轟21分、隊史最快50記三分　賽前秀超高弧度神奇投籃

LUKA'S GOT 20 IN THE 1ST ???? Nuggets/Lakers on ESPN pic.twitter.com/7bynVwAPOB

記者游郁香/綜合報導

湖人今(20 )日在主場迎戰金塊,「金童」唐西奇(Luka Dončić)首節就轟下 21 分,締造個人本季單節新高,率隊打出 46比29 的猛攻,46分也是湖人本季單節最高得分, 唐西奇還成為隊史最快達成 50 記三分球的球員,再次展現他加盟後的超高效率。

唐西奇開賽就火力全開,首節合計 11 投 7 中轟下21分,其中三分球 5 投 3 中,罰球 6 投 4 中,另有 3 助攻、2 籃板、1 抄截、1 阻攻,無論是得分、組織還是防守端都有出色貢獻。他在場上的穩定輸出,讓湖人首節命中率達到驚人的69.6%,團隊更是單節轟進 9 記三分。

▲獨行俠金童唐西奇首節就猛轟21分。(圖/達志影像/美聯社,下同)

單節21分是唐西奇個人本季最高紀錄,湖人首節攻下 46 分也創下隊史第3高的單節得分。紫金軍團曾在 2024 年 2 月 9 日(當地時間)對鵜鶘時,在第2節轟下 51 分; 2017 年 2 月 10 日 對公鹿的比賽,則在首節攻下 47 分。

唐西奇成為湖人隊史最快達成 50 記三分球的球員,這一戰也是他加盟以來,第 4 次在首節得分超過 15 分,足見他在比賽開局階段就能迅速進入狀態,為球隊奠定領先優勢。面對少了3屆MVP約基奇(Nikola Jokić) 和主控莫瑞(Jamal Murray) 的金塊,唐西奇展現了無可匹敵的進攻火力,讓湖人早早取得大幅領先。

