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日本轉播技術驚艷！還原大谷翔平全壘打震撼美國球迷

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊大谷翔平19日於東京巨蛋對小熊隊的比賽中轟出全壘打。而捕捉這一刻的「日本技術」引發美國球迷驚嘆，美國專業體育頻道《FOX Sports》更是大加讚賞，特別提及這項能讓觀眾自由切換視角的「4D容積影像系統」（Volumetric Video System）。 這段畫面宛如時間靜止一般。

《FOX Sports》的MLB官方X帳號分享了這段影片，畫面一開始是一般棒球轉播常見的中外野視角，但當球棒擊中球的瞬間，鏡頭開始以球為中心旋轉180度，最終轉換成從本壘板方向觀看飛行中的打球。這項技術來自日本電視台的轉播，為觀眾帶來極具震撼的視覺體驗。

《FOX Sports》在分享影片時寫道：「大谷翔平的全壘打——這個重播角度太狂了！」這段影片吸引了許多美國球迷留言驚嘆： 「日本的科技領先世界其他競爭者好幾年，這攝影技術太驚人了！」 「太不可思議！」「真的強到誇張！」 「簡直就像電玩遊戲一樣！」「帥炸了！」。

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日本與美國同為棒球大國，但這次MLB開幕戰系列賽不僅是場上對決，場外的技術應用也凸顯了兩國之間的不同之處。

▲▼ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平轟全壘打！日本技術震撼美國球迷 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 大谷翔平MLB日本科技美國球迷轉播技術

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