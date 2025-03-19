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大谷翔平扛本季首轟！球迷干擾引熱議　為何山田哲人登熱搜？　

記者王真魚／綜合報導

道奇隊大谷翔平19日對小熊隊的比賽中以「第1棒・指定打擊」身份先發出場。在前兩個打席都出局後，他在第3個打席打出了本賽季的首支全壘打。

當時，大谷的打球高高飛起，似乎即將越過右中間外野全壘打牆，飛進觀眾席。然而，球在即將入場時被球迷伸手碰到，反彈回場內。裁判經過影像輔助判決確認後，正式認定為全壘打。

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這次的判決卻在美國媒體間引發熱議，許多外媒甚至發文質疑，「這顆球，在你看來真的是全壘打嗎？」

與此同時，日本X平台（前Twitter）上「山田哲人」成為熱搜詞。原因要回溯至2017年3月7日，世界棒球經典賽第一輪日本對古巴的比賽（東京巨蛋）。比賽來到4局下，1-1平手，兩出局二壘有跑者。山田哲人擊出了一支左外野方向的全壘打，然而，一名觀眾在全壘打牆前伸手接住球，導致最終改判為二壘打，讓日本隊痛失全壘打。

這次大谷翔平的全壘打經歷了類似的球迷干擾情境，但最後仍被判定有效，因此讓不少日本球迷紛紛留言：「這讓我想起山田哲人的WBC事件！」「還好這次大谷的全壘打有被認可，不然又要出事了……」「還好沒有變成山田哲人2.0！」

▲▼ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）
 

關鍵字： 大谷翔平全壘打美媒質疑山田哲人日本球迷

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