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新明國中7局關鍵逆轉奪隊史第六冠　林軒後援、清壘打當英雄MVP

▲桃園新明國中勇奪隊史第六座金盃，林軒後援5局僅被敲出3安打無失分，拿下MVP大獎。（圖／學生棒聯提供）

▲桃園新明國中勇奪隊史第六座金盃。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

桃園市新明國中在今天（16日）的國中硬式聯賽冠軍戰中，以8比5逆轉擊敗台南市崇明國中，奪得隊史第六座冠軍。

比賽一開始，新明國中在1局上靠著林楷翰的安打先得2分，但崇明國中在1局下由鄭傑宇的安打追回1分。3局上，新明再得1分，崇明則在3局下利用保送及鄭秉雄、林宥丞、鄭傑宇、林仕文的安打，一舉攻下4分，反超比分。6局上，新明追回1分，比分來到4比5。

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關鍵的7局上，新明國中無人出局攻佔滿壘，林軒敲出二壘安打，一棒清壘，隨後劉桓宇再敲回1分。林軒自第3局接替登板，投完全場，守護球隊勝利。

賽後，新明總教練黃湋志表示感動，感謝小朋友們不放棄，最後一局落後仍能打回來。他特別提到林軒的那支安打相當關鍵，今天投打表現都很重要。林軒自台南來桃園發展，三年來態度進步很多。

林軒後援5局僅被敲出3安打無失分，打擊方面在7局上適時一擊，包辦勝利投手、勝利打點，拿下MVP大獎。賽後他流下英雄淚，表示辛苦兩年，終於有好的結果，如釋重負。他坦言，剛來桃園時格格不入，又愛玩，但這三年球技和品行都有提升，能拿獎最感謝教練團的指導。

新明成功抱回冠軍，黃總教練感謝桃園市政府、資深顧問張滄彬及校方的支持，特別感謝張老師這幾天給予的建議，也感謝國小端教練培養出好的選手，才能在國中締造佳績。

▲桃園新明國中勇奪隊史第六座金盃，林軒後援5局僅被敲出3安打無失分，拿下MVP大獎。（圖／學生棒聯提供）

▲林軒後援5局僅被敲出3安打無失分，拿下MVP大獎。（圖／學生棒聯提供）

團體獎

第一名：桃園新明

第二名：台南崇明

第三名：新北二重

第四名：北市長安

第五名：宜蘭內城

第六名：高雄大仁

第七名：竹市虎林

第八名：桃園龜山

個人獎

打擊獎第一名：桃園新明#7劉桓宇

打擊獎第二名：台南崇明#5鄭傑宇

打擊獎第三名：台南崇明#7林仕文

打點獎：桃園新明#3林毅庭

全壘打獎：花蓮三民#10曾凱恩

投手獎：桃園新明#4林軒

MVP：桃園新明#4林軒

關鍵字： 桃園新明國中國中硬式聯賽冠軍MVP

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