「排球甜心」廖苡任宣布結束旅日生涯　親曝決定回台主因

記者游郁香／綜合報導

「排球甜心」廖苡任去年8月宣布展開旅日生涯，加入日本V聯賽隊伍福岡Kanoa，不過她今（14）日宣布不再續約，選擇回台主要與個人學業及國家隊賽事安排有關。根據球團公告，廖苡任將在3月31日正式離隊，她依依不捨寫道，「就算已經做過無數次離別的準備，到了這一天還是非常難以面對。」

現年27歲的廖苡任2017-18賽季進入企業排球聯賽，先後待過中國人纖、台北鯨華，去年她擔任成都世大運掌旗官，甜美笑容讓大批中國網友紛紛「淪陷」，「台北旗手好可爱」一詞甚至衝上微博熱搜前10名。

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▲排球甜心廖苡任宣布結束旅日生涯。（圖／翻攝自IG／elaine0608，下同）

身為中華女排當家舉球員的廖苡任，一直都有旅外的夢想，她去年8月中宣布展開旅日生涯，並於9月正式加入福岡Kanoa。到了日本後，她因快速的傳球節奏和吸引人的性格深受球迷喜愛，就連隊友也超愛她，直呼她「可愛到犯規！」

不過廖苡任今日無預警宣布旅日生涯將告一段落，球團在公告中提到，「因應學業及國家隊賽事的安排，球隊與廖苡任選手就續約事宜進行多次討論後，最終在雙方協議下決定不再續約，她將於3月31日正式離隊。」

「自去年9月加入球隊以來，雖然效力時間不長，但她始終全力以赴，在多場比賽中展現出色表現，為球隊做出貢獻。我們衷心感謝所有支持她的球迷以及協助她的相關人士。」

廖苡任表示，「謝謝Kanoa的一切，很感謝教練以及隊友的信任！ 對我來說這是一個很棒的旅程，結識了非常多位共同奮戰的朋友！ 也非常感謝日本的球迷朋友，有緣再相見！」

廖苡任也在個人社群媒體上依依不捨寫道，「總說相遇就是離別的倒數，就算已經做過無數次離別的準備，到了這一天還是非常的難以面對。」