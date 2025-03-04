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大聯盟13年資歷洋投WBCQ好投引關注　悍將證實觀察中

▲▼德黑蘭（Julio Teheran）。（圖／達志影像／美聯社）

▲德黑蘭（Julio Teheran）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

哥倫比亞隊先發投手德黑蘭（Julio Teheran）在3日（台灣時間）對戰巴西隊的WBC資格賽中，繳出6局無失分的精采投球，成功幫助球隊取得勝利。賽後，有外媒記者爆料，多支球隊已向他提出合約，其中包含中華職棒球隊，而富邦悍將領隊林華韋受訪時也提到，他是觀察對象之一。

對於這位擁有13年大聯盟資歷的投手，富邦悍將領隊林華韋受訪時也證實，德黑蘭確實是球隊的觀察對象之一。「有看比賽內容很好，也要讓教練團進一步確認，但也不是想簽就能簽得到。」

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目前悍將本球季洋投陣容包含力亞士、魔力藍、富藍戈、銳歐，林華韋坦言，「我們有空缺，經典賽資格賽各隊精銳進出，是最佳觀察洋投時機。」談到繼續尋求第5位洋投，他說，「4個洋投輪值夠用，就擔心季中有受傷的情況。」

德黑蘭此役展現強大壓制力，前5局讓巴西隊完全無安打，直到6局才被對手以突襲短打敲出全場首安。他最終主投6局僅被敲1安打，送出6次三振，無失分，成功拿下勝投，展現頂級投手的水準。

這位曾效力亞特蘭大勇士、洛杉磯天使、底特律老虎、密爾瓦基釀酒人及紐約大都會的投手，在2011年至2024年的大聯盟生涯（僅2022年未登板）累積81勝82敗，防禦率3.85，是資歷相當豐富的老將。

關鍵字： 德黑蘭中華職棒悍將大聯盟投手

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