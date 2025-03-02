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古久保評桃猿新洋投！波賽樂完美封鎖韓職打者　霸姆德需修正控球

▲▼樂天桃猿新洋投波賽樂。（圖／記者楊舒帆攝）

▲樂天桃猿新洋投波賽樂。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

樂天桃猿隊的霸姆德與波賽樂是球隊今年的兩名新洋投，近日剛好相繼先發登板，但表現卻截然不同。總教練古久保健二接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，對波賽樂的優異表現給予肯定，同時也指出，霸姆德的控球與投球節奏仍需調整。

霸姆德於2月28日對戰味全龍擔任先發，開局連續兩局首名打者都投出四壞球保送。首局雖然成功化解危機，但2局下遭郭天信擊出適時安打，失掉1分。3局上，他再被吉力吉撈・鞏冠敲出安打，但隨後穩住陣腳，連續解決三名打者。他此役共投3局，用48球，被擊出3支安打，送出2次保送，失掉1分。

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波賽樂則在2月23日首次先發對韓職樂天巨人，投2局無失分。3月1日再度面對韓職NC恐龍，此戰他用31球就投完2局，成功演出6上6下，其中包含3次三振。由於他在2023年曾效力韓職KT巫師，對韓職打者較為熟悉，因此表現相當穩定。

「波賽樂這場比賽的節奏非常好，好球率也很高，投得非常出色。」古久保健二對他的表現讚譽有加。至於霸姆德，他則表示：「兩人的表現截然不同，霸姆德的控球不夠理想，投球節奏也拖得比較長，這部分我們會要求他進一步調整。」

關鍵字： 樂天桃猿新洋投霸姆德波賽樂古久保健二

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