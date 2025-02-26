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孫易磊霸氣怒吼登上大聯盟官網！年輕投手挺身而出致勝關鍵

記者王真魚／綜合報導

中華隊頂住壓力，以6比3力克經典賽成功晉級2026年世界棒球經典賽。大聯盟官網撰文報導這場精彩比賽，旅日小將孫易磊霸氣怒吼畫面更登上大聯盟官網及IG首頁。

中華隊能在這場生死戰中脫困，大聯盟官網報導直指，年輕投手群的挺身而出至關重要。

其中味全龍「龍之子」火球男徐若熙、孫易磊被點名，「他在接手中繼後展現壓制力，球速飆破98英里（約158公里），3.1局投球狂飆5次三振，牢牢守住領先優勢。」

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▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，孫易磊。（圖／記者李毓康攝）

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，孫易磊。（圖／記者李毓康攝）

到了7局上，西班牙攻勢再起，一度滿壘、僅1出局，「但年僅19歲的日職火腿隊投手孫易磊（Yi-Lei Sun）冷靜應對，連飆2K化解危機，撐過比賽最驚險的時刻。」

孫易磊在成功飆出三振化解滿壘危機的那一刻，興奮振臂怒吼，這一幕充滿霸氣的瞬間也被捕捉並登上大聯盟官方Instagram，引發熱烈關注。台灣球迷紛紛留言：「Team Taiwan！」

報導中也指出，中華隊在一開始就展現出強烈求勝企圖。首局西班牙原本有機會先馳得點，但右外野手宋晟睿上演驚險飛撲美技，在全力撲接下將球沒收，也為中華隊穩住了士氣。

比賽過程激烈拉鋸，中華隊每次得分，西班牙總能隨即回應，形成難以預測的戰局。然而，關鍵時刻中華隊挺住了，西班牙全場得點圈打擊僅2成（2打數12支），更留下11名殘壘，錯失無數得分良機。

隊長陳傑憲賽後感性發言，「這場比賽壓力真的非常大，因為我們沒有退路。希望球迷能多給年輕球員鼓勵，他們做到了！」 「抱歉讓大家久等、擔心了，我們做到了！」總教練曾豪駒在賽後感性發言，為這場來之不易的勝利劃下句點。

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，徐若熙 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，徐若熙。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 棒球中華隊孫易磊勝利年輕投手WBC資格賽CT

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