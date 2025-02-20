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可能對台灣先發？傑斯：打者都不好對付　警戒陳傑憲

▲▼經典賽資格賽練球日，尼加拉瓜隊拉米瑞茲(傑斯)。（圖／記者李毓康攝）

▲傑斯：台灣打者難纏，必須謹慎對待 。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

經典賽資格賽各隊今天展開官方練球，尼加拉瓜陣中傑斯（J. C. Ramirez）作為前富邦悍將投手，屆時有望對台灣先發？他表示，目前尚未收到消息，「台灣打者真的都很好，不是這麼好對付。」

對於台灣打者印象，傑斯說，「他們擊球率很高，爆發力很好，也有一定的上壘速度，這些資訊都有特別和隊友說。」另外，他同時提醒場邊應援的喧鬧聲，「這邊真的很吵，絕對無法想像，會從頭吵到尾。」

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傑斯進一步指出，還是對台灣隊長陳傑憲特別有印象，「當然不只是他，其實大家都很不好對付，我們必須謹慎配球，快慢要先想好。」他直言，台灣打者相當聰明，一不小心就會被掌握。

過去在中職，傑斯有容易被盜壘的情況，這次面對壘包加大的狀況，他強調還是和平常一樣，「不會因為壘包變大而改變，主要是持球的timing，投球動作要更快一點。」

傑斯曾於2021效力富邦悍將，當時因個人因素，同年7月初向球團提出自請離隊，並返美處理家中事務。之後，富邦悍將於同月12日正式註銷其除役。 日後依據外媒報導，傑斯當初是因台灣新冠肺炎疫情嚴峻，決定返鄉。

繼疫情後再度來到台灣，傑斯笑回，「真的很高興，現在大家都很自由正常生活，有機會的話，我也想再回到這裡打球。」

關鍵字： 經典賽台灣打者富邦悍將傑斯中職WBC資格賽CT

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