運動雲

>

李灝宇春訓亮眼獲球團關注　刺青刻「毅力」警惕自我

▲▼李灝宇參與大聯盟春訓。（圖／達志影像／美聯社）

▲李灝宇參與大聯盟春訓。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

底特律老虎隊台灣新秀李灝宇在春訓展現亮眼實力，這位曾效力費城人農場的內野手，為勉勵自己在2022年特地在頸部刺上「Persistence（毅力）」字樣，象徵他在旅美職棒路上的堅持。

據《The Athletic》報導，這個由耳後延伸至肩膀、鄰近金色項鍊處的直式刺青，見證了這位台灣小將的成長歷程。「小聯盟生活就是一場考驗，」李灝宇透過翻譯表示，「很難常常見到家人朋友，女友也還在台灣。這一切都讓人疲憊，但只能繼續堅持下去。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

李灝宇在2019年U18世界盃表現出色，以0.844的OPS率領中華隊擊敗美國隊奪冠，隨後被費城人隊球探王金勇相中，於2021年夏天以57萬美元簽約金加盟費城人隊系統。

初到美國，語言成為李灝宇最大的挑戰。僅會說中文的他坦言，文化差異帶來諸多不適：「溝通是最困難的部分，我有些社交焦慮，也比較害羞。這裡的文化和台灣不同，我們不習慣像美國人那樣打招呼說『Hey, how are you？』」

在翻譯彼得的協助下，李灝宇逐漸適應美國生活。球場表現方面，他從新人聯盟開始嶄露頭角，在1A層級繳出0.283打擊率，19歲就晉升至高階1A，展現不凡潛力。

對所有小聯盟球員而言，無論是在紐澤西州萊克伍德或賓州伊利，大聯盟之路都顯得遙遠。但李灝宇表示，每當照鏡子看到頸上刺青，就會提醒自己為何選擇這條路，激勵他持續朝目標邁進。

▲▼李灝宇參與大聯盟春訓。（圖／達志影像／美聯社）

▲李灝宇（右）參與大聯盟春訓。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 李灝宇春訓美國職棒台灣老虎隊

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

史上首次！小熊宣布今永昇太開幕戰先發　對決山本由伸寫歷史

史上首次！小熊宣布今永昇太開幕戰先發　對決山本由伸寫歷史

西班牙9局猛攻扳平味全龍　李超強壓對手吸睛

西班牙9局猛攻扳平味全龍　李超強壓對手吸睛

潘政琮婉拒「黃金計畫」補助　揭同意書3個不明確之處

潘政琮婉拒「黃金計畫」補助　揭同意書3個不明確之處

NBA準狀元弗拉格締25年全能紀錄　疑有意再留杜克1年引關注

NBA準狀元弗拉格締25年全能紀錄　疑有意再留杜克1年引關注

兄弟莎菈教練韓媒也關注！「台灣不只網羅啦啦隊　更啟用女打教」

兄弟莎菈教練韓媒也關注！「台灣不只網羅啦啦隊　更啟用女打教」

尼加拉瓜戰力分析：2主砲來勢洶洶！巨人新秀受矚　投手有熟面孔

尼加拉瓜戰力分析：2主砲來勢洶洶！巨人新秀受矚　投手有熟面孔

中職今年新制！假日開打時間全面開放由主隊決定

中職今年新制！假日開打時間全面開放由主隊決定

WBC資格賽2／21開戰！愛爾達多視角呈現精采對決 專業陣容助陣

WBC資格賽2／21開戰！愛爾達多視角呈現精采對決 專業陣容助陣

大谷翔平致敬野茂英雄秀「龍捲風」投法　與山本、朗希豪華同框

大谷翔平致敬野茂英雄秀「龍捲風」投法　與山本、朗希豪華同框

大谷翔平第二次牛棚21球　小聯盟捕手曝感想：真的非常緊張

大谷翔平第二次牛棚21球　小聯盟捕手曝感想：真的非常緊張

吳卓源無辜當朱軒洋小三　神隱一年露面道歉

熱門新聞

史上首次！小熊宣布今永昇太開幕戰先發　對決山本由伸寫歷史

西班牙9局猛攻扳平味全龍　李超強壓對手吸睛

潘政琮婉拒「黃金計畫」補助　揭同意書3個不明確之處

NBA準狀元弗拉格締25年全能紀錄　疑有意再留杜克1年引關注

兄弟莎菈教練韓媒也關注！「台灣不只網羅啦啦隊　更啟用女打教」

尼加拉瓜戰力分析：2主砲來勢洶洶！巨人新秀受矚　投手有熟面孔

讀者回應

﻿
2025WBC資格賽-賽程圖表

熱門新聞

1今永昇太開幕戰先發對決山本由伸

2味全龍遭西班牙9局猛攻追平！

3潘政琮婉拒黃金計畫補助點出3大疑慮

4NBA準狀元弗拉格締25年全能紀錄

5兄弟莎菈教練韓媒也關注！

最新新聞

1全家咖啡「23杯917元」集氣優惠

2西班牙首戰先發出爐！雷法再戰台灣

3最強浪人重返NBA　華克加盟七六人

4李灝宇有望登大聯盟　老虎教頭曝春訓用意

5李灝宇春訓亮眼　刺青刻「毅力」

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

孫生求母「別再鬧」 情緒崩潰：撐不下去

呂捷直播完忘關鏡頭30mins　收拾完「讀書、查資料」被讚爆

涉 #逃兵役 遭逮！ #王大陸 移送新北地檢署

陳曉曾認「抗拒結婚」　遇陳妍希轉念：像被雷劈到

林葉亭喊「120分爸爸」送最後一程　悲痛吐心聲：釋懷了...Julie心疼她
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366