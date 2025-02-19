李灝宇春訓亮眼獲球團關注　刺青刻「毅力」警惕自我

▲李灝宇參與大聯盟春訓。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

底特律老虎隊台灣新秀李灝宇在春訓展現亮眼實力，這位曾效力費城人農場的內野手，為勉勵自己在2022年特地在頸部刺上「Persistence（毅力）」字樣，象徵他在旅美職棒路上的堅持。

據《The Athletic》報導，這個由耳後延伸至肩膀、鄰近金色項鍊處的直式刺青，見證了這位台灣小將的成長歷程。「小聯盟生活就是一場考驗，」李灝宇透過翻譯表示，「很難常常見到家人朋友，女友也還在台灣。這一切都讓人疲憊，但只能繼續堅持下去。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

李灝宇在2019年U18世界盃表現出色，以0.844的OPS率領中華隊擊敗美國隊奪冠，隨後被費城人隊球探王金勇相中，於2021年夏天以57萬美元簽約金加盟費城人隊系統。

初到美國，語言成為李灝宇最大的挑戰。僅會說中文的他坦言，文化差異帶來諸多不適：「溝通是最困難的部分，我有些社交焦慮，也比較害羞。這裡的文化和台灣不同，我們不習慣像美國人那樣打招呼說『Hey, how are you？』」

在翻譯彼得的協助下，李灝宇逐漸適應美國生活。球場表現方面，他從新人聯盟開始嶄露頭角，在1A層級繳出0.283打擊率，19歲就晉升至高階1A，展現不凡潛力。

對所有小聯盟球員而言，無論是在紐澤西州萊克伍德或賓州伊利，大聯盟之路都顯得遙遠。但李灝宇表示，每當照鏡子看到頸上刺青，就會提醒自己為何選擇這條路，激勵他持續朝目標邁進。

▲李灝宇（右）參與大聯盟春訓。（圖／達志影像／美聯社）