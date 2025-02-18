鄭宇宙送祝福！林鉑濬目標5年大聯盟　期待與朗神、藤浪交流

▲▼林鉑濬加盟水手。（圖／記者楊舒帆攝）



記者楊舒帆／台北報導

林鉑濬於今年加盟水手，18日舉辦記者會，曾一起在亞洲青棒賽征戰的韓職選秀榜眼鄭宇宙驚喜以影片送上祝福，兩人也相約大聯盟見。此外，他也期待與「朗神」與藤浪晉太郎近距離交流。

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亞青韓國隊戰友鄭宇宙表示：「鉑濬，聽到好消息非常恭喜你，我記得在國際賽與你比賽，期待能在大聯盟相見，祝福在美國一切順利。」

林鉑濬透露：「雖然認識他沒有很久，但在亞青有許多回憶，有時候會跑去他的房間，他也會來我的房間，彼此交流。我們用手機互傳訊息，很幸運認識這個朋友，也知道他很厲害，期待有機會在美國相見。」

從高一就設定旅美目標，林鉑濬表示：「高三這一年來很緊張，原本設定的目標就是旅外，與經紀公司討論後，了解到大聯盟水手隊的投手養成名列前茅，因此決定加盟水手。以後麻煩水手隊了，我會努力圓夢。」

在亞青過後，剛好有機會跟巨匠合作，線上上課補習，讓我更能與美國教練、隊友溝通。對於即將展開的新旅程，他坦言：「滿緊張的，也很期待到那邊，這是新的開始，希望能放輕鬆好好面對。希望第一年可以健康出賽，並在球季末踏上1A，這是我的小目標。」

日籍傳奇球星鈴木一朗擔任水手隊特別顧問，林鉑濬期待未來能見到偶像「朗神」：「他剛獲選名人堂，他的自律值得學習，退休後仍持續訓練，期待能在美國見到他，但怕太緊張講不出話來。」此外，藤浪晉太郎也在水手，他希望能與對方交流，討論如何增進球速。此外，水手華裔投手Bryan Woo也是他的目標：「他從小聯盟爬上大聯盟的時間很短，變化球出手相當犀利。」

水手隊期許林鉑濬往先發投手發展，他坦言：「體力與穩定性是很大的挑戰，希望能利用水手隊的資源尋求進步。」同為鶯歌工商畢業的學長劉致榮經過小聯盟訓練洗禮，也給予他許多建議。

林鉑濬期許能在四年後「摸」到大聯盟，第五年能站穩舞台。他現階段最有自信的球種仍是直球，變速球也是武器，指叉球與滑球則持續精進中。