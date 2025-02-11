獨行俠球迷超悲憤！唐西奇都知道　厄文盼全明星賽能敘舊

▲湖人唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

唐西奇（Luka Doncic）交易案已過了一周，獨行俠球迷仍處於極度悲憤的狀態。唐西奇今（11）日表示，他有看到球迷的反應，表示自己會心存感激。前隊友厄文（Kyrie Irving）今天遞補進入全明星賽，厄文不諱言自己想念唐西奇，期待在明星周敘舊。

唐西奇今日完成湖人首秀，全場上陣23分33秒，得到14分、5籃板、4助攻。談到湖人生涯首秀的感受，唐西奇表示，「這是特別的時刻，無論是隊友、管理層，還是這裡的所有人，他們對我的接待方式都很棒，在介紹我出場時，我聽到了熱烈的歡呼聲，我真的很感激。」

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唐西奇透露，得知今日將會是湖人首秀後，詹姆斯（LeBron James）傳訊息告訴他，先發陣容介紹時自己將會是壓軸登場的那一位球員，「這展示了他（詹姆斯）是怎樣的人，他讓我享受這個時刻，所以我真的很感激。」

▲湖人唐西奇（左）。（圖／達志影像／美聯社）

唐西奇表示，他知道達拉斯球迷正在為他打抱不平，「我看到球迷們的反應，當然，我非常感激，我會一直心存感激。」隨後，他強調自己已經是湖人的球員，「但現在我認為我們應該專注於下一步，湖人球迷在這裡對我的接待方式太棒了。」

▲獨行俠厄文（右）。（圖／達志影像／美聯社）

厄文加入獨行俠後，跟唐西奇建立了革命情感，他表示交易過後2人仍有持續聯絡，「我們有來回傳訊息。我讓他知道，不管NBA的交易如何變化，我們現在是彼此家庭的一分子，我們曾有過很多超越球場的對話，彼此在成長路上互相幫助，當我被交易來時，我就設定了要與他一起達成目標的使命，我覺得我們有做到這一點，但很不幸地被迫中斷。」

厄文今日遞補戴維斯（Anthony Davis）進入全明星賽，厄文很期待再與唐西奇碰面，「希望能在明星賽期間和他好好聊聊。」