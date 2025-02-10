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林鉑濬自認高中是「愛哭包」　同梯徐翔聖進經典賽培訓送祝福

▲林鉑濬出席木棒聯賽。（圖／記者楊舒帆攝）

▲林鉑濬出席木棒聯賽。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

水手隊新秀林鉑濬10日出席高中木棒聯賽32強記者會，從小到大一起打球的台日混血球員徐翔聖剛向經典賽中華隊報到，他也送上祝福。

回憶高中木棒聯賽，林鉑濬坦言都是哭的畫面，「因為每場比賽都很重要，自己也較為看重結果，所以比賽輸了都會小小難過。」每段哭的回憶細節不太一樣，但結果都差不多，他坦言，「都是不甘心、不服氣地哭。次數已經算不出來，連贏得亞青冠軍時也哭。」最後他自己承認，「就是愛哭包！」

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林鉑濬今年1月剛與水手隊簽下簽約金為45萬美元（約台幣1475萬元）、合約總值破50萬美元的合約，目前仍在台灣自主訓練，近期從78公斤增重至85公斤，自主訓練著重重訓，待簽證處理完成後，預計3月赴美。他表示，「目前正在慢慢進行牛棚訓練，但數量不多，會慢慢銜接到水手的課表。」

林鉑濬與同梯的徐紹予、陳睦衡、曾偉喆及徐翔聖從國小就同隊，前4者都打過U18，雖然徐翔聖在青棒時期沒有國手資歷，但在這次經典賽資格賽入選中華隊培訓名單，也已經於9日報到。林鉑濬表示，「他的實力值得肯定，祝福他，希望他在經典賽學到經驗，讓他變得更好。」

中華隊不乏年輕的旅外好手，除了徐翔聖外，還有林盛恩、林維恩等，是否期待自己未來也能挑戰一級國際賽。林鉑濬說，「當然會想參賽，但自己較晚起步，所以先把自己準備好比較重要。」

關鍵字： 棒球林鉑濬徐翔聖水手隊經典賽

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