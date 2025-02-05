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林昀儒擊敗澳洲新星挺進大滿貫賽16強　晚間聯手高承睿拚男雙8強

▲▼台灣桌球一哥林昀儒 。（圖／中華奧會提供）

▲台灣桌球一哥林昀儒 。（資料照／中華奧會提供）

記者游郁香／綜合報導

世界第12的台灣桌球一哥林昀儒今（5）日出戰WTT新加坡大滿貫賽男單32強賽，面對世界第50的澳洲華裔19歲新星裴煥，整場沒有遭遇太多挑戰，以11比6、11比4、8比11、11比3，總局數3比1晉級16強，晚間還要聯手「柚子同學」高承睿力拚男雙8強門票。

林昀儒本站身兼男單與男雙兩項，今日下午先在男單32強賽登場，面對19歲澳洲華裔新星裴煥，開賽就掌控局面，首局11比6輕鬆拿下，次局更是打出7比1猛攻，沒給對手太多得分機會，以11比4再下一城。

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遭到聽牌的裴煥第3局力挽狂瀾，林昀儒落入3比8落後的劣勢，一度追到7比8迫使對手喊出暫停，但最終以8比11讓出，戰線延長到第4局。小林第4局迅速調整狀況，打出8比2的攻勢，對手眼見逆轉機會渺茫，開始嘗試反手發球，依舊未收成效，小林以10比2取得8個賽末點，終場以11比3勝出，順利挺進男單16強。

▲▼林昀儒與高承睿首度搭檔男雙，在新加坡大滿貫賽首輪18分鐘速勝。（圖／翻攝自WTT官網）

▲林昀儒與高承睿首度在WTT賽事搭檔男雙。（圖／翻攝自WTT官網）

林昀儒晚間還要再次聯手「柚子同學」高承睿，出戰男雙16強賽，對手是地主第5種子郭勇（Izaac Quek ）、馮耀恩（Koen Pang），力拚8強門票。

關鍵字： 桌球林昀儒WTT

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