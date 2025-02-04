樂天巨人瞄準勝利！金泰亨、金元中：台灣是必須擊敗的對手

▲ 曾豪駒、金泰亨 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

樂天巨人隊總教練金泰亨與終結者金元中今出席台韓交流賽記者會，對於將與台灣世界棒球經典賽（WBC）資格賽代表隊進行練習賽，兩人不約而同表示，一定要全力搶勝。

去年在美國關島進行春訓的樂天巨人隊，今年改在台灣台南展開春訓。由於去年唯一選擇關島進行春訓的球隊只有樂天，因此當時他們在關島訓練後，轉往日本進行實戰調整；但今年情況不同，球隊已經安排與台灣資格賽代表隊進行練習賽。 樂天從上月 24 日開始春訓，並計劃於 12 日和 13 日在台北大巨蛋與台灣 WBC資格賽 代表隊進行兩場練習賽。

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接著，球隊將持續在台灣訓練至 21 日，之後於 2 月 22 日前往日本宮崎，參加 2025「宮崎棒球春季聯盟」，為新賽季做好準備。 在上月出發春訓前，樂天總教練金泰亨接受媒體訪問時，也對能與台灣、日本球隊交手感到期待。

▲ 樂天巨人總教練金泰亨、金元中選手 。（圖／記者王真魚攝）

他表示，「這將是很好的經驗，畢竟並不容易安排與台灣代表隊的練習賽，聽說是台灣方面先與球團聯繫的，這會是一個寶貴的機會。此外，與日本球隊的比賽也不會輕鬆，能夠持續進行交流賽是件好事。」

4日，樂天巨人總教練金泰亨與終結者金元中在台北出席媒體日，為與台灣資格賽代表隊的練習賽暖身。 金泰亨表示，「很感謝大家安排這麼棒的場合。當初決定來台灣春訓時，沒想到能有這麼好的機會。自從我接任總教練後，就請球團幫忙安排台灣春訓，這裡的環境與條件都很理想，讓人相當滿意。」

他進一步談到訓練環境，「這裡的設施幾乎是完美的，除了地震之外，其他都很棒。現在許多球隊也開始考慮來台灣春訓，可見這裡的天氣與設施都非常優秀。」談到首次參觀台北大巨蛋的感想時，他說，「看到這座室內球場，真的感受到它的壯觀。韓國也需要這樣的場館，但建造並不容易。這次來到台北大巨蛋，真的是一次難得的體驗，也能帶來很大幫助。」

過去幾年，台灣在國際賽場上的實力不斷提升。韓國球隊認為台灣是「必須擊敗」的對手，近期國際賽的成績顯示，台灣已躍升為不可輕忽的勁敵，甚至無法輕易保證勝利。韓國代表隊早在杭州亞運與 2024 年 WBSC 世界棒壘球聯盟（Premier12）比賽中，親身體會到台灣棒球的成長。

因此，樂天終結者金元中對於這場比賽也展現必勝決心。他表示，「能夠受邀參加這樣的場合，讓我感到榮幸，同時也責任重大。台灣確實是一支強隊，但對我們來說，每場比賽的目標都是勝利，因此我們會做好萬全準備，全力爭取贏球。」

他進一步補充，「台灣近年來在國際賽場上表現出色，甚至贏得冠軍，球員的身體素質與技術都進步許多。對我們來說，台灣是必須跨越、也一定要擊敗的對手。」