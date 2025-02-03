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從林智勝到陳子豪　曾頌恩有信心承受1號重量：不讓球迷失望

記者楊舒帆／屏東報導

曾頌恩3日披上中信兄弟「1號」戰袍，因陳子豪轉隊而得以圓夢穿上學生時期就嚮往的背號，讓他相當興奮。他表示，繼承林智勝背號時也經歷過類似的重擔，因此有信心能承受這股備受關注的壓力。

▲▼曾頌恩改披1號戰袍。（圖／中信兄弟提供）

▲曾頌恩改披1號戰袍。（圖／中信兄弟提供）

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陳子豪轉戰味全龍後，興起換背號的想法，曾頌恩透露，「學生時期穿1號有好表現而獲得球團關注並獲得青睞，希望有一天能穿1號在場上比賽。」剛進球隊時以為沒機會圓夢，但因陳子豪成為自由球員離隊，空出1號才有機會換背號。

對於32號也有感情，當初與林智勝換背號後，也漸漸打出成績，曾頌恩說，「32號也是很不錯的號碼，換1號比較糾結一點，最後選擇初衷，因為是自己之前被看重的號碼。」

談起披上「1號重砲」的戰袍的重量，曾頌恩笑言，「當初32號是林智勝學長的，也有經歷過類似的情況，是給自己的壓力，1號這個號碼不會太過沈重，當然網路上看到大家會對我有期待，自己也應該要努力，不要讓大家失望。」

尊重陳子豪事先告知換背號，曾頌恩也恭喜他，並聽取他給予建議，曾頌恩透露，「他不是不讓我換背號，而是認為32號也打出成績。我很尊重這位學長，也很崇拜他。打擊類型很相似，所以事先告知想換背號，他也說，『可以換就換，不用想太多。』」

談到陳子豪、江坤宇獲得不錯待遇，曾頌恩說：「隨著未來大環境變好，只要能穩定輸出就會有更多人拿到好合約，這讓自己更有動力，希望成績能更加平穩，獲得肯定。」

關鍵字： 影音中信兄弟曾頌恩1號戰袍陳子豪林智勝

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