江坤宇破紀錄約後陳傑憲受矚　統一獅：朝共識前進

▲陳傑憲合約備受矚目。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟農曆年前宣布好消息，與頂尖游擊手江坤宇簽下10年逾1.4億級合約，破中職紀錄。另一方面，統一獅與陳傑憲的續約談判仍在進行中，領隊蘇泰安表示雙方朝達成共識的方向前進。

中職進入大頂薪時代，陳子豪投入FA市場後轉戰味全龍，簽下10年1.3億合約。如今江坤宇打破紀錄，簽下10年總價值1億4788萬元的合約，包含1千萬的激勵獎金。他本季月薪將升至66萬，合約中的第5年起，月薪將提升至120萬，合約後三年更有機會上看至150萬。

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在江坤宇簽下合約後，焦點更放在陳傑憲身上。他上季月薪高達65萬，累積出賽112場，敲出134支安打，並於5月25日達成千安里程碑，創下隊史最快千安紀錄。他更締造最佳外野手五連霸及外野手金手套三連霸佳績，成為統一獅的重要核心。

球季結束後，陳傑憲與獅隊3年合約正式到期，未來動向成為焦點。根據規定，他今年球季結束後，有望取得海外自由球員資格，另外最快明年取得FA。

統一獅先前曾喊話，要讓陳傑憲成為終身「統一人」，也端出10年留人。

在江坤宇合約公佈之後，統一獅球團已有心理準備，陳傑憲將是接下來關注的最大焦點。

蘇泰安今接受《ETtoday運動雲》受訪表示，雙方已經見過幾次面，「目前往越來越有共識的方向走，合約細節還是等全部都確定再來公布。」

陳傑憲在1月上旬出席活動時陳傑憲表達了對合約的看法，如果獅隊開出合理薪資，當然願意留下，但也不排斥行使明年的自由球員權利，他認為這能讓選手更了解自身價值。身為球員工會理事長的他，也支持球員市場更加活絡。





▲江坤宇成中職最年輕「億元男」。（圖／記者李毓康攝）