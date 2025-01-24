AI女神重磅加入悍將韓媒指「謠言成真」　去年來台活動秀端倪

▲李珠珢。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／綜合報導

去年以「三振舞」爆紅還曾登上《紐約時報》，「AI女神」李珠珢今年加盟富邦悍將啦啦隊，引起韓媒廣泛關注，還直指「謠言成真」。

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韓媒《wikitree》以「謠言成真！『PPIKKIPPIKKI』（三振舞）舞蹈爆紅女主角李珠珢近況曝光」為題報導，而《FNNNews》以「PPIKKIPPIKKI舞蹈風潮前KIA啦啦隊員李珠珢 今年赴台挑戰新舞台」報導，《Xsports》則以「爆紅！『PPIKKIPPIKKI』舞蹈點閱破億 啦啦隊員李珠珢轉戰台灣 加入富邦悍將啦啦隊」為標題。

富邦育樂總經理陳昭如親赴首爾，在永登浦區富邦人壽總部與李珠珢簽訂經紀約。李珠珢將以富邦娛樂專屬啦啦隊員身份，於2025年賽季加入富邦悍將啦啦隊。

李珠珢在2024年韓國職棒起亞虎隊擔任啦啦隊員時，以「PPIKKIPPIKKI舞」引發熱潮。這支舞蹈又稱「三振出局舞」，在起亞投手讓對方打者三振出局時表演。她在比賽中補妝時隨音樂起舞的自然模樣，更引發海外網紅紛紛模仿。

值得一提的是，《紐約時報》去年8月27日以「席捲TikTok的韓國啦啦隊員是誰？」為題報導李珠珢，指出「啦啦隊女孩悠閒舞姿的影片主宰社群演算法，吸引數百萬觀眾注目」。

韓媒《wikitree》提到，去年7月，李珠珢等6名KIA老虎隊啦啦隊員受富邦悍將邀請赴台演出。當時就有粉絲猜測她可能轉戰重視啦啦隊表演的台灣職棒。

韓媒《Pennmike》進一步分析，韓國啦啦隊員選擇來台發展的原因很明確：韓國多透過經紀公司以場次計酬或月薪制，收入有限；反觀台灣，球團會主動協助接洽廣告等工作，不僅收入較高，還有進軍演藝圈的機會。