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重磅消息！「AI女神」李珠珢加盟富邦　Fubon Angels超級生力軍報到

▲▼ 「AI女神」李珠珢重磅加盟富邦 Fubon Angels超級生力軍報到 。（圖／富邦悍將提供）

▲ 「AI女神」李珠珢重磅加盟富邦 Fubon Angels超級生力軍報到 。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／綜合報導

Fubon Angels重磅補強！富邦育樂總經理陳昭如22日親自前往韓國首爾，與南韓啦啦隊女神李珠珢簽下台灣演藝工作全經紀約，李珠珢成為富邦育樂旗下第一位全經紀約的啦啦隊員。20歲「AI女神」李珠珢正式加盟Fubon Angels，為新球季富邦悍將應援再添生力軍！

陳昭如表示：「李珠珢深受球迷們的喜愛與期待，我們很高興能成功邀請她加入Fubon An-gels，希望新球季能有更多球迷一起進場看球，與李珠珢一起為富邦悍將加油！」陳昭如也指出，談約過程花費許多時間與心力，富邦育樂展現高度誠意最終打動李珠珢，也特別感謝富邦韓國子公司富邦現代人壽居中大力協助。

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在2023年才展開啦啦隊生涯的李珠珢，因擁有精緻甜美的外型，被球迷稱為「AI美人」而引起廣泛討論。2024年擔任韓國職棒起亞虎隊啦啦隊時，珠珢雖在場邊補妝但聽到音樂仍迅速起身完成「三振舞」的演出而全球爆紅，三振舞YouTube 影片更創下破億觀看數。

李珠珢個人IG在2023年八月正式設立，僅僅13個月的時間，去年九月時IG粉絲人數便突破百萬，個人reels影片也擁有單支最高2579萬次、累積破億的總觀看次數，顯見李珠珢的超高人氣，其中關於「三振舞」的短影音影片更是引起網友、球迷甚至明星們爭相模仿，帶動話題與討論。

李珠珢個性內向害羞、屬於「I人」人格類型，與亮麗外表有著反差萌。2024年七月她以起亞虎啦啦隊身份來台應援時，不僅對台北大巨蛋的球場規模感到震驚，更對台灣球迷與Fubon Angels學姐們的熱情留下深刻印象。李珠珢表示：「我非常期待正式來台灣成為Fubon An-gels一員，在新球季繼續與悍將家人們及所有球迷共創美好回憶。」

李珠珢預計將在2025新球季富邦悍將首檔主題日穿上Fubon Angels制服登台，和球迷們一起應援。

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