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快訊／永遠的51號！鈴木一朗獲選名人堂　水手宣布退休背號

▲▼鈴木一朗獲選名人堂。（圖／MLB官方臉書）

▲鈴木一朗獲選名人堂。（圖／MLB官方臉書）

記者楊舒帆／綜合報導

西雅圖水手隊老闆史坦頓（John Stanton）22日（台灣時間）代表球團宣布，為紀念名人堂球星鈴木一朗，球隊將永久退休51號球衣。儀式將於8月9日在T-Mobile球場賽前舉行。

一朗將與其他名人堂成員小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.，24號）、馬丁尼茲（Edgar Martinez，11號），以及羅賓森（Jackie Robinson，42號）並列，成為水手隊史上第四位獲此殊榮的球員。

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「近四分之一世紀以來，一朗一直是水手隊不可或缺的一員，」史坦頓表示，「今天的宣布將確保他的球衣號碼永遠在T-Mobile球場榮耀展示，與小葛瑞菲和馬丁尼茲一同成為水手隊的名人堂成員。」

「一朗在2001年加入時就是一位開拓者，他為國際球員開創了新時代。他每天展現對棒球的熱愛，以及只有真正偉大球員才有的技巧、熱情和準備。」史坦頓補充道，「在五年前退役後，他仍然在場內外對我們球隊發揮重要影響力。他完全值得獲得水手隊能夠頒發的最高榮譽。」

美國棒球名人堂稍早宣布，一朗在首次具備資格時即以99.7%的得票率入選，成為亞洲第一人。他將於7月27日在紐約庫柏鎮接受殿堂表揚。

水手隊將於8月8日至10日對坦帕灣光芒隊的三連戰期間，舉辦「一朗名人堂週末」慶祝活動。更多關於「一朗名人堂週末」和球衣退休儀式的細節，將於23日公布。

關鍵字： 鈴木一朗水手隊球衣退休名人堂榮耀

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