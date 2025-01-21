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台灣史上最年輕！16歲郭冠宏擠進世界前百名　刷新林昀儒紀錄

▲▼台灣16歲桌球神童郭冠宏。（圖／翻攝自X／777tabletennis）

▲台灣16歲桌球神童郭冠宏。（圖／翻攝自X／777tabletennis）

記者游郁香／綜合報導

台灣16歲桌球神童郭冠宏上周打進WTT馬斯開特挑戰賽男單4強，繳出生涯代表作，本周世界排名一舉狂升99名，擠進前100名，來到第92位，他以未滿16歲4個月的年紀，刷新一哥林昀儒過去的16歲8個月紀錄，成為台灣史上最年輕進入男單世界前百名的好手。

郭冠宏新年2站賽事都順利從資格賽脫穎而出，上周在馬斯開特挑戰賽的表現更是精彩，先擊澳洲一哥裴煥；16強賽3比1扳倒曾奪世青賽男單金牌的中國強敵向鵬，成為唯一挺進此站8強的台將；8強賽更是只花15分鐘就「光速」淘汰當時排名世界第75的法國選手巴德(Lilian Bardet)，連續上演「下剋上」劇碼。

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2008年10月24日出生的郭冠宏，打球聰明冷靜，頗有大將之風，儘管他在馬斯開特挑戰賽最終止步4強，無緣挑戰生涯首座WTT成人組冠軍獎盃，不過打進挑戰賽4強已創個人最佳成績，上周世界排名第191的他，本周進帳155分的積分，個人排名狂升了99名，來到第92位。

▲▼台灣16歲小將郭冠宏扳倒世青金牌向鵬。（圖／翻攝自X／World Table Tennis）

▲台灣16歲小將郭冠宏擠進世界前100名。（圖／翻攝自X／World Table Tennis）

郭冠宏以未滿16歲4個月的年紀，刷新台灣一哥林昀儒過去16歲8個月的紀錄，成了台灣史上最年輕進入男單世界前100名的桌球選手。

郭冠宏從幼稚園就開始接觸桌球，國小開始在台南接受系統化訓練，2022年以13歲又2個月之姿，打破江宏傑與林昀儒的紀錄，成為台灣史上最年輕的成人國手。去年他在全國桌球錦標賽贏得男單冠軍，是46年來最年輕的全國冠軍，並幫助中華隊在世界青少年桌球錦標賽拿下男團銅牌。

關鍵字： 桌球林昀儒WTT郭冠宏

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