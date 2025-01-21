林立私訊風波遭騷擾勒索　經紀公司還原始末：無踰矩行為

▲林立遭勒索，展逸：無逾矩已提告。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

台灣去年在世界棒球12強賽中奪冠，週刊報導功臣之一林立近來卻捲入桃色糾紛，已婚的他在12強賽事期間，和一名女子私訊嘴砲，對方的男友發現；雙方試圖協商破局。林立近來提告男球迷恐嚇，此案已進入警方調查階段。對此，林立所屬經紀公司展逸發出聲明釐清事件始末，強調林立實則並無任何逾矩行為。

經紀公司聲明如下

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1.邱女為林立大學同學，兩人偶有聯絡。12強賽事期間台灣民眾高度關注，邱女於11/15主動傳訊林立提及「何時約吃飯」，林立回覆此刻不便外出，或許可以到球隊飯店聊天。邱女隨即主動言及「你會軟腿」、「怕你比不好」、「我會自責」等語，林立順其話語回覆「哈哈少來」、「你是有要來喔」。林立實則並無任何逾矩行為。

2.11/20凌晨，邱女前夫何冠霆以邱女及林立之對話紀錄截圖傳訊林立要脅，並說「我得不到一個滿意的處理，大家就上報」、「蘋果他們我很熟」、「我家周遭5分鐘路程都是電視台」。

3.其後預賽、複決賽期間，何冠霆仍不斷傳訊林立：「有誠意我自然會接受」、「等你的誠意」。何冠霆同時也不斷騷擾林立太太，慫恿對其前妻邱女提告妨礙家庭。

4.賽事結束後，何冠霆於11/30約林立於內湖民權星巴克碰面，與何冠霆同行的兩人分別自稱是蘋果記者及議員助理。何冠霆在對談中要求林立拿出250萬處理此事。

5.何冠霆於賽事期間不斷騷擾林立及其家人，所幸林立依然專注於球場上並未受其影響。針對何冠霆先生的恐嚇勒索行為，我們絕對無法容忍，就此行為我們不曾也不會有任何協商或談判。林立已於去年12月9日報案，此事已進入法律程序。