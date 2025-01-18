運動雲

>

PLG盧峻翔榮登聯盟三分球王　領航猿險退獵鷹拉出4連勝

▲▼領航猿隊長盧峻翔榮登PLG三分球王。（圖／PLG提供）

▲領航猿隊長盧峻翔榮登PLG三分球王。（圖／PLG提供，下同）

文／中央社

PLG桃園璞園領航猿今天在主場迎戰台南台鋼獵鷹，靠著隊長盧峻翔攻下18分率隊以91比86驚險保住4連勝；而盧峻翔本場投進3記三分球，累計命中252個，成為PLG新科三分球王。

賽前P. LEAGUE+聯盟領航猿戰績11勝3敗，傲視全聯盟，而排名第2的台鋼獵鷹，近期也拉出4連勝小高潮，戰績排在聯盟第2。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到今天開打後，上半場戰況一面倒，首節領航猿就取得29比17的雙位數領先，第2節一度以66比37達到全場最多的29分優勢，半場結束領航猿就以52比34領先。

▲▼領航猿隊長盧峻翔榮登PLG三分球王。（圖／PLG提供）

第3節結束，領航猿再把領先優勢擴大到19分，沒想到第4節領航猿進攻當機，單節全隊僅投進5球、拿下14分，終場前67秒，甚至被獵鷹追至87比84的3分差距。

幸好接下來領航猿靠著李家慷、白曜誠接連上籃得手，才有驚無險的保住這場勝利，如願收下4連勝，持續以4場勝差領先排名第2的獵鷹。

領航猿傷癒歸隊的洋將葛拉漢今天攻下全隊最高的19分外帶7籃板、2助攻，他賽後接受轉播單位訪問時表示，「上場就是和隊友好好配合，積極地打出每一波攻守，身體的傷勢全都好了，很期待包括東超在內的後續比賽。」

關鍵字： PLG桃園璞園領航猿台南台鋼獵鷹盧峻翔

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

大谷翔平「無言」歡迎佐佐木朗希入隊　達比修有真的要哭了

大谷翔平「無言」歡迎佐佐木朗希入隊　達比修有真的要哭了

快訊／佐佐木朗希確定加盟道奇！　與大谷、山本組日三本柱

快訊／佐佐木朗希確定加盟道奇！　與大谷、山本組日三本柱

能投165公里佐佐木朗希簽約金2.1億　與大谷、山本共創首見紀錄

能投165公里佐佐木朗希簽約金2.1億　與大谷、山本共創首見紀錄

快訊／大谷翔平「50-50」紀錄球　優式資本擬回賣給日本

快訊／大谷翔平「50-50」紀錄球　優式資本擬回賣給日本

12強深受中華隊感動　栗山英樹期待台灣交流戰

12強深受中華隊感動　栗山英樹期待台灣交流戰

連續被大谷、山本和佐佐木拒絕　洋基迷：田中將大是永遠的王牌

連續被大谷、山本和佐佐木拒絕　洋基迷：田中將大是永遠的王牌

離夢想更近一步　莊陳仲敖首次獲邀大聯盟春訓

離夢想更近一步　莊陳仲敖首次獲邀大聯盟春訓

英超史上之最！曼城10年長約綁定神鋒哈蘭德　周薪近2000萬

英超史上之最！曼城10年長約綁定神鋒哈蘭德　周薪近2000萬

外媒爆教士退出佐佐木朗希爭奪戰！將簽下190公分多明尼加左投

外媒爆教士退出佐佐木朗希爭奪戰！將簽下190公分多明尼加左投

球后莎芭蓮卡澳網第3輪苦戰晉級　大坂直美因傷退賽

球后莎芭蓮卡澳網第3輪苦戰晉級　大坂直美因傷退賽

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

熱門新聞

大谷翔平「無言」歡迎佐佐木朗希入隊　達比修有真的要哭了

快訊／佐佐木朗希確定加盟道奇！　與大谷、山本組日三本柱

能投165公里佐佐木朗希簽約金2.1億　與大谷、山本共創首見紀錄

快訊／大谷翔平「50-50」紀錄球　優式資本擬回賣給日本

12強深受中華隊感動　栗山英樹期待台灣交流戰

連續被大谷、山本和佐佐木拒絕　洋基迷：田中將大是永遠的王牌

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷「無言」歡迎佐佐木朗希入隊

2快訊／佐佐木朗希確定加盟道奇

3佐佐木朗希將與大谷、山本共創首見紀錄

4快訊／大谷翔平「50-50」紀錄球　優式資本擬回賣給日本

512強受感動　栗山期待台灣交流戰

最新新聞

1盧峻翔榮登PLG聯盟三分球王

2攻城獅努利首秀飆41分刷新TPBL紀錄

3TPBL新高！前美國隊猛將克雷格轟39分

4佐佐木朗希降臨　魔術強森送球衣

5道奇塞揚強投賑災：野火令人心碎

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

羅志祥認出護理師鐵粉　豪發6萬紅包：辛苦了

「黃麟凱遺體」深夜抵達板橋殯儀館

#黃仁勳 進場尾牙！員工高呼「Team Taiwan」

田馥甄祝福鬼鬼當媽　「勇敢做想做的事情很棒」

槍決 #黃麟凱 拖7年半！ 36死囚輪誰上刑場 #法務部 說話了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366