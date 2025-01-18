PLG盧峻翔榮登聯盟三分球王　領航猿險退獵鷹拉出4連勝

▲領航猿隊長盧峻翔榮登PLG三分球王。（圖／PLG提供，下同）

文／中央社

PLG桃園璞園領航猿今天在主場迎戰台南台鋼獵鷹，靠著隊長盧峻翔攻下18分率隊以91比86驚險保住4連勝；而盧峻翔本場投進3記三分球，累計命中252個，成為PLG新科三分球王。

賽前P. LEAGUE+聯盟領航猿戰績11勝3敗，傲視全聯盟，而排名第2的台鋼獵鷹，近期也拉出4連勝小高潮，戰績排在聯盟第2。

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沒想到今天開打後，上半場戰況一面倒，首節領航猿就取得29比17的雙位數領先，第2節一度以66比37達到全場最多的29分優勢，半場結束領航猿就以52比34領先。

第3節結束，領航猿再把領先優勢擴大到19分，沒想到第4節領航猿進攻當機，單節全隊僅投進5球、拿下14分，終場前67秒，甚至被獵鷹追至87比84的3分差距。

幸好接下來領航猿靠著李家慷、白曜誠接連上籃得手，才有驚無險的保住這場勝利，如願收下4連勝，持續以4場勝差領先排名第2的獵鷹。

領航猿傷癒歸隊的洋將葛拉漢今天攻下全隊最高的19分外帶7籃板、2助攻，他賽後接受轉播單位訪問時表示，「上場就是和隊友好好配合，積極地打出每一波攻守，身體的傷勢全都好了，很期待包括東超在內的後續比賽。」