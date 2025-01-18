大聯盟官網預測道奇三本柱超狂表現　佐佐木朗希單季190次三振

▲「令和怪物」佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

「令和怪物」佐佐木朗希加入大聯盟衛冕軍洛杉磯道奇，與大谷翔平、山本由伸組成「日本3劍客」，大聯盟官網記者朗斯(Sarah Langs)大膽預估，佐佐木將有單季190次三振的表現，山本167次、大谷163次，3人有望締造大聯盟歷史，過去從未有過效力同一隊的日本投手，同時達到150次三振的紀錄。

佐佐木朗希透過入札制度轉戰大聯盟，最終他決定加入兩位前輩大谷翔平、山本由伸的行列，披上洛杉磯道奇戰袍，這位最快球速達165公里的超新星，將在常勝軍團道奇與大谷、山本組成日本「三本柱」，再次向世界冠軍發起挑戰。

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大聯盟官網記者朗斯大膽預測佐佐木朗希、山本由伸和大谷翔平新賽季的投手成績，「預計佐佐木朗希將達成190次三振，山本由伸167次，大谷翔平163次。MLB歷史上從未有過在同一賽季，同一隊的日本投手同時達到150次以上三振的情況，更不用說是3人了。」

朗斯接著指出，「至今為止，從未有過一支球隊在同一賽季中擁有多名WAR值超過4的日本選手。大谷、佐佐木和山本的組合可能會首次實現這一成就。」

現年23歲的佐佐木朗希從岩手縣的公立大船渡高中畢業後，以2019年選秀會第一指名進入羅德隊，並在第2年開始登板一軍。職業生涯第3年(2022年)，在對陣歐力士的比賽中，他投出日本職棒28年來的第16個完全比賽，同時創下連續13次三振的新紀錄，並追平單場19次三振的紀錄。

上個賽季，佐佐木朗希出賽18場取得10勝5敗，防禦率2.35，勝場數首次上雙；他職業生涯總計出賽64場，繳出29勝15敗，防禦率2.10。