灰狼蟻人又被罰！本季罰款逼近1000萬　卡森斯：有時最好閉嘴

Anthony Edwards has been fined $50,000 for making an obscene gesture towards an official, the NBA has announced.



Edwards was seen flipping off a referee during the Wolves’ loss to the Grizzlies on Saturday ????



(via drew61212 /TT)pic.twitter.com/xr48RaymTJ — ClutchPoints (@ClutchPoints) January 13, 2025

記者游郁香／綜合報導

灰狼王牌「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)上周對灰熊一役對裁判比出「不雅手勢」，他今(14)日收到聯盟開出的5萬美元(約165萬台幣)罰單，他本季已經5度被罰，罰款金額累計達28.5萬美元(約942萬台幣)，NBA生涯領了143次技術犯規的「表弟」卡森斯(DeMarcus Cousins)以過來人身份給他建議。

23歲的「蟻人」艾德華茲已是灰狼的領袖，除了彈跳力驚人，能輕鬆上演灌籃美技，打球極具觀賞性，加上他總是自信滿滿、無所畏懼的樣子，讓他成為新生代巨星之一。不過個性外放的他，本季屢次因為在比賽中噴髒話或做出不雅手勢而挨罰，光是去年12月，他就被罰了3次。

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▲「蟻人」艾德華茲本季罰款總額已逼近千萬台幣。（圖／路透）

艾德華茲今日收到最新一張罰單，他12日出戰灰熊第2節對裁判比出不雅手勢，聯盟今日宣布對他罰款5萬美元(約165萬台幣)，他本季的總罰款金額已達到28.5萬美元(約942萬台幣)。

「蟻人」本季首次被罰，是因為去年11月16日作客國王一役，他在場上做出不雅手勢，當時挨罰2.5萬美元。12月則先後因為受訪時說髒話被罰2.5萬美元、對裁判噴髒話被罰7.5萬美元，12月28日戰勝火箭一役，他在電視直播訪問時再爆粗口，罰款加倍成10萬美元。

過去常在場上情緒失控，NBA生涯領到143次技術犯規的「表弟」卡森斯，在節目上以過來人身份給出建議，「他們愛你的一切，也可能成為他們要你付出代價的原因。你得學會過濾一下……有時候最好還是閉嘴。」

▲灰狼王牌艾德華茲（右）。（圖／達志影像／美聯社）