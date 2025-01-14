練習也在背後看！金鷲陽柏翔20歲宣言：游擊守備不想輸給第一指名

▲陽柏翔剛投入樂天金鷲新人訓練就展現企圖心。（圖／截自東北樂天金鷲IG）

記者楊舒帆／綜合報導

東北樂天金鷲隊選秀第6輪內野手台灣出身的陽柏翔13日在仙台市泉區的二軍設施參加新人自主訓練。即將在23日滿20歲的他表示：「要努力在守備上不輸給前輩」，誓言要超越第一指名宗山壘。

經過5支球團第1輪競爭後加入樂天的宗山壘，被譽為「20年難得一見」的天才。陽柏翔每天專注觀察這位業餘第一游擊手的守備動作，從「最佳典範」身上汲取經驗的渴望表露無遺。

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日媒《Sponichi》報導，即使在新人自主訓練結束後的夜間練習，他的熱忱依然不變。陽柏翔每天都站在守備位置上的宗山後方，觀察他處理滾地球時的腳步移位和傳球動作。「一直跟著練習，在後方觀察，也請教他是如何進步的。」

對於陽柏翔積極的態度，宗山也給予回應。終於迎接期待已久的休息日，雖然對新人來說是短暫的休息時間，但他沒有忘記「要趁熱打鐵」的道理。據說當宗山問：「今晚（13日）也要練習嗎？」他立即回答：「要練習！」

23日是陽柏翔的20歲生日，日本有成年禮，但在台灣沒有類似的活動，他表示：「雖然也想參加，但現在練習更重要。想要盡快進入一軍。」