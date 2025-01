波特蘭新雙槍合砍50分白搭　熱火英雄哥7記三分射下拓荒者

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

台灣時間12日拓荒者在主場迎戰熱火,拓荒者新生代雙槍西蒙斯(Anfernee Simons)、夏普(Shaedon Sharpe)2人本場合砍50分,包辦了全隊13記三分球中的10記,熱火「英雄哥」希洛(Tyler Herro)不落人後,單場砍32分包含7記三分,搭配熱火先發全員得分上雙,終場119比98戰勝拓荒者。

本場賽事,熱火前鋒巴特勒(Jimmy Butler)仍在禁賽期而未能出賽。2隊首節比數糾纏,熱火帶6分領先進入次節。次節剩餘5分47秒,希洛助攻前鋒約維奇(Nikola Jovic)投進三分,團隊就此打開進攻開關一發不可收拾,約維奇下回合再次投進,羅齊爾(Terry Rozier)也加入砍三分行列,最後由希洛收尾連續命中3記外線,熱火打出一波20比7攻勢,半場66比48,熱火領先18分。

熱火光上半場就命中13記三分球,第3節拓荒者嘗試反攻,西蒙斯開局遠投近切得5分,最終在本節拿下17分,投籃8投6中,包含4記三分。拓荒者單節攻下35分,仍落後熱火11分。

▲拓荒者西蒙斯(左)、熱火希洛(右)。(圖/達志影像/美聯社)

比賽末節拓荒者仍未放棄,夏普與西蒙斯合力打出10比0反擊,不料隨後防守崩盤,遭熱火在4分鐘內拉出19比2攻勢,希洛最後關頭展現英雄本色殺死比賽,連得6分讓拓荒者不得不換上板凳末端球員放棄比賽,熱火終場以119比98大勝拓荒者。

Off the screen.

From RANGE.

Money.



Tyler Herro is up to 7 threes pic.twitter.com/IpRnhd0iZq