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波特蘭新雙槍合砍50分白搭　熱火英雄哥7記三分射下拓荒者

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

台灣時間12日拓荒者在主場迎戰熱火，拓荒者新生代雙槍西蒙斯（Anfernee Simons）、夏普（Shaedon Sharpe）2人本場合砍50分，包辦了全隊13記三分球中的10記，熱火「英雄哥」希洛（Tyler Herro）不落人後，單場砍32分包含7記三分，搭配熱火先發全員得分上雙，終場119比98戰勝拓荒者。

本場賽事，熱火前鋒巴特勒（Jimmy Butler）仍在禁賽期而未能出賽。2隊首節比數糾纏，熱火帶6分領先進入次節。次節剩餘5分47秒，希洛助攻前鋒約維奇（Nikola Jovic）投進三分，團隊就此打開進攻開關一發不可收拾，約維奇下回合再次投進，羅齊爾（Terry Rozier）也加入砍三分行列，最後由希洛收尾連續命中3記外線，熱火打出一波20比7攻勢，半場66比48，熱火領先18分。

熱火光上半場就命中13記三分球，第3節拓荒者嘗試反攻，西蒙斯開局遠投近切得5分，最終在本節拿下17分，投籃8投6中，包含4記三分。拓荒者單節攻下35分，仍落後熱火11分。

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▲拓荒者西蒙斯（左）、熱火希洛（右）。（圖／達志影像／美聯社）

▲拓荒者西蒙斯（左）、熱火希洛（右）。（圖／達志影像／美聯社）

比賽末節拓荒者仍未放棄，夏普與西蒙斯合力打出10比0反擊，不料隨後防守崩盤，遭熱火在4分鐘內拉出19比2攻勢，希洛最後關頭展現英雄本色殺死比賽，連得6分讓拓荒者不得不換上板凳末端球員放棄比賽，熱火終場以119比98大勝拓荒者。

熱火以希洛表現最出色，單場繳出32分、5籃板、5助攻，命中7記三分球。值得一提的是，希洛本季每場比賽都能命中至少1記三分。熱火其他先發得分也都上雙，海史密斯（Haywood Highsmith）14分、隊長阿德巴約（Bam Adebayo）13分、小賈奎茲（Jaime Jaquez Jr）與羅齊爾都得到11分。

率拓荒者吹起反攻號角的西蒙斯砍下28分，也命中7記三分；夏普得到22分、5助攻；以色列帥哥前鋒阿維迪亞（Deni Avdija）則挹注15分、12籃板、5助攻、2抄截。

▲熱火希洛。（圖／達志影像／美聯社）

▲熱火希洛。（圖／達志影像／美聯社）

 

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