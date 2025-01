巴特勒鼓勵自家員工「暗諷熱火」　前輩爆料他稱病卻在外閒晃

“See, I gave you a compliment. That’s what bosses do, they build you up they don’t break you down.” - Jimmy Butler to his employee ???? (h/t @lifer_305 ) pic.twitter.com/6k5Ite1sVb

記者游郁香/綜合報導

儘管與球團撕破臉遭禁賽,熱火一哥巴特勒(Jimmy Butler)仍活躍於社群媒體上,他日前分享了一段影片,內容是他鼓勵自創咖啡品牌旗下的員工,意有所指地說,「老闆就是這樣做的,他們會鼓勵你,而不是打擊你。」有球迷表示,「他狠狠教訓了(總裁)萊里(Pat Riley)。」

巴特勒去年12月底曾因病連續缺席了5場比賽,回歸後僅打了2場就被禁賽7場,球團給出的禁賽理由是他「多次做出對球隊有害行為」。雖然無法上場,但「士官長」仍持續訓練維持狀態,他也到了自創品牌《大臉咖啡》關心下屬,他搭著一位男性員工的肩膀,大讚對方是這裡最棒的員工。

▲熱火一哥巴特勒與球團撕破臉。(圖/達志影像/美聯社)

巴特勒笑著說,「你看,我給了你一個讚美。老闆就是這樣做的,他們會鼓勵你,而不是打擊你。」他將這段影片分享到社群媒體上,立刻引起熱議。球迷紛紛留言,「萊里正在看這個影片。」「他狠狠教訓了萊里。」

有人替巴特勒抱屈,「萊里對韋德(Dwyane Wade)不厚道,對詹姆斯(LeBron James)也不厚道,對巴特勒也是。他們都認為巴特勒是問題所在,其實他不是。」

