巴特勒鼓勵自家員工「暗諷熱火」　前輩爆料他稱病卻在外閒晃

“See, I gave you a compliment. That’s what bosses do, they build you up they don’t break you down.”



- Jimmy Butler to his employee ????



(h/t @lifer_305 )



pic.twitter.com/6k5Ite1sVb — NBACentral (@TheDunkCentral) January 10, 2025

記者游郁香／綜合報導

儘管與球團撕破臉遭禁賽，熱火一哥巴特勒(Jimmy Butler)仍活躍於社群媒體上，他日前分享了一段影片，內容是他鼓勵自創咖啡品牌旗下的員工，意有所指地說，「老闆就是這樣做的，他們會鼓勵你，而不是打擊你。」有球迷表示，「他狠狠教訓了(總裁)萊里(Pat Riley)。」

巴特勒去年12月底曾因病連續缺席了5場比賽，回歸後僅打了2場就被禁賽7場，球團給出的禁賽理由是他「多次做出對球隊有害行為」。雖然無法上場，但「士官長」仍持續訓練維持狀態，他也到了自創品牌《大臉咖啡》關心下屬，他搭著一位男性員工的肩膀，大讚對方是這裡最棒的員工。

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▲熱火一哥巴特勒與球團撕破臉。（圖／達志影像／美聯社）

巴特勒笑著說，「你看，我給了你一個讚美。老闆就是這樣做的，他們會鼓勵你，而不是打擊你。」他將這段影片分享到社群媒體上，立刻引起熱議。球迷紛紛留言，「萊里正在看這個影片。」「他狠狠教訓了萊里。」

有人替巴特勒抱屈，「萊里對韋德(Dwyane Wade)不厚道，對詹姆斯(LeBron James)也不厚道，對巴特勒也是。他們都認為巴特勒是問題所在，其實他不是。」

“[Jimmy Butler] let those guys down by not playing in Orlando, & then out kicking it somewhere. People were calling me saying ‘Man he not even playing in Orlando. He at Prime 112 kicking it and eating and hanging out with folks” - Tim Hardaway Sr. on @SiriusXMNBA



(h/t @ClayWPLG) https://t.co/kpjG2gOc94 pic.twitter.com/obNKM0DSrd — Dru (@dru_star) January 11, 2025

巴特勒開季前未能續約，從那時起他就陷入交易傳聞，在他被禁賽前，他連續5場休戰就曾引發各種揣測。他本人2日復出對鵜鶘賽後解釋，缺陣原因是自己病得很重，昔日熱火傳奇球星哈達威(Tim Hardaway)近日卻在節目上爆料，「他(巴特勒)沒參加對奧蘭多的比賽，辜負了那些隊友，然後卻在外面消遣。」

「有人打電話跟我說，『他根本沒在奧蘭多打球，他在Prime 112餐廳消遣、吃飯和閒逛。』」哈達威繼續說道。

▲熱火一哥巴特勒（中）上個月曾因病連休5場。（圖／達志影像／美聯社）

熱火去年12月22日作客魔術一役，是巴特勒口中「因病缺席」的第1場比賽，他2日受訪時曾說，「我的狀況很糟糕，但我想要比賽。因為我確實想盡可能打更多的比賽，我說這話可不是開玩笑。」

儘管有報導和跡象表明巴特勒的病情是真的，但哈達威這次的爆料再次引來關注。熱火與別隊的交易談判並不順利，巴特勒仍可能在禁賽期滿後回歸陣中，南灘大軍目前以20勝17敗排在東區第6，在少了「士官長」後，近5戰3勝。