大聯盟現役最多262勝　韋蘭德2月滿42歲轉戰舊金山巨人

▲韋蘭德（Justin Verlander）。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

舊金山巨人隊持續補強陣容，據多家美媒7日報導，球隊已與41歲右投韋蘭德（Justin Verlander）達成協議，簽下一份價值1,500萬美元（約新台幣4.9億元）的一年合約。這位三屆賽揚獎得主將在新賽季加入國聯西區戰線。

韋蘭德是現役投手王者，累計262勝為現役第一，生涯三振數3,416次同樣高居現役投手之冠。他於2004年以狀元第二順位加入底特律老虎，2011年締造24勝5敗、防禦率2.40的輝煌成績，奪下MVP與賽揭獎。此後經由交易加盟休士頓太空人，在2017、2022年兩度拿下世界大賽冠軍戒指。

[廣告]請繼續往下閱讀...

去年效力太空人時因右肩傷勢影響，僅出賽17場先發，繳出5勝6敗、防禦率5.48的平庸成績。不過這位即將在二月滿42歲的名將依然展現強烈求勝慾望，選擇加入近年戰績起伏的巨人隊。

韋蘭德是繼皇家隊王牌投手葛蘭基（Zack Greinke）之後，另一位在41歲以上仍活躍於大聯盟的資深投手。他的加入將為巨人隊輪值注入寶貴經驗，各界也將關注這位傳奇投手能否在新東家重現昔日風采。