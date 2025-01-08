沒把夢想家啦啦隊爭議歌詞放心上　高錦瑋：為我的MVP開心就好

▲雲豹高錦瑋。（圖／TPBL職籃提供）

記者游郁香／綜合報導

桃園台啤永豐雲豹日前作客福爾摩沙夢想家一役，夢想家啦啦隊為干擾雲豹主控高錦瑋罰球，高唱抖音歌曲《愛你真的梅辦法》，歌詞提及「單親媽媽」一詞惹出爭議，對此在花蓮善牧兒童之家長大的高錦瑋回應，自己專注於球場，不會放在心上，「希望大家可以單純為我拿到月MVP感到開心就好啦！」

夢想家上周交手雲豹，比賽進行到末節最後1分23秒，雲豹當家主控高錦瑋站上罰球線，夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」為干擾他罰球，高唱低俗的抖音歌曲《愛你真的梅辦法》，歌詞提到了「單親媽媽」一詞，引來撻伐，夢想家球團昨(7)日緊急發出道歉聲明。

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對於夢想家啦啦隊惹出的爭議事件，高錦瑋在個人社群媒體大器回應，「謝謝大家的關心！我很專注於球場，所以不會放在心上。不管是努力加油的人還是認真打球的人，我相信只要能更有意識地做好各自的角色，每一次的學習和調整都會使這個環境更進步。」

▲TPBL12月MVP高錦瑋。（圖／TPBL提供）

高錦瑋說，「希望大家都可以越來越好！然後還是希望大家可以單純為我拿到月MVP感到開心就好啦！」他也感謝媒體與球迷的支持與投票，讓他有幸獲得12月的單月MVP，「這份認可是我的動力，我會繼續全力以赴。」

高錦瑋12月份繳出場均21.1分、5.9助攻、4.6籃板、2.3抄截，效率值高達20.8，無敵數據甚至能比肩最佳外援候選者，穩定表現和對比賽的掌控力，讓他在26位專業媒體選票中，取得15張5分票，1668張球迷選票，加權後以總佔比33.5%，擊敗勁敵新北國王林書豪(30.8%)、李愷諺(11.4%)與陳懷安(9.5%)，當之無愧地成為12月MVP。