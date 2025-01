NBA 12月最佳新秀出爐！巫師榜眼撕「水貨」標籤獲獎

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

NBA今(3)日公布東、西區12月最佳新秀,分別是東區的華盛頓巫師中前鋒薩爾(Alex Sarr);西區則是紐奧良鵜鶘中鋒米西(Yves Missi)。

薩爾是去年選秀的榜眼,來自法國,是名身高213公分、體重92公斤的內線球員。他在12月繳出全部新秀最高的平均13.8分、1.7阻攻,場均還有2.2記三分。此外,他還在東區的新秀中以場均6.3個籃板排行第1,一掃季初被貼上的水貨標籤。

Alex Sarr is your Eastern Conference Rookie of the Month



Read More: https://t.co/ZP0J2IkzCV pic.twitter.com/kHe4l6xpf5

米西在12月鵜鶘的13場比賽中全部擔任先發。他在去年選秀以首輪第21順位被選中,身高有211公分、體重106公斤,主要擔任中鋒。米西12月場均貢獻11.2分、10籃板、1.6阻攻,累計取得146分、130籃板、60次投籃命中以及21阻攻,這些數據均為新秀中最佳。

12月的最佳新秀候選球員還包括:

東區

卡林頓(Carlton Carrington)(巫師)

席爾瓦(Tristan da Silva)(魔術)

里薩希(Zaccharie Risacher)(老鷹)

西區

卡瑟爾(Stephon Castle)(馬刺)

柯林根(Donovan Clingan)(拓荒者)

周志豪(灰熊)

威爾斯(Jaylen Wells)(灰熊)

▲巫師榜眼法國長人薩爾奪12月東區最佳新秀。(圖/達志影像/美聯社)