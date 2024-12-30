大谷翔平專訪談及水原事件：對我來說還沒結束

▲大谷翔平與前翻譯水原一平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇大谷翔平投手於29日播出的NHK特別節目「大聯盟球員大谷翔平2024 考驗與抉擇 邁向巔峰」中接受長篇專訪，談到昔日專屬翻譯水原一平因非法賭博問題和巨額盜竊而被球隊解雇的事件，直言心中仍認為一切沒有結束。

針對水原事件，大谷在當地時間3月25日召開記者會時表示，「一個我信任的人犯下了錯誤，我感到悲傷和震驚」、「我沒有參與運動賭博」、「他從我的帳戶中盜取了錢」、「他對所有人都說謊」、「這一週左右的時間裡，我一直處在一種難以用言語形容的感受中」。

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在節目訪談中，當被問到為什麼在記者會上沒有指責水原的話語時，大谷回憶，「因為記者會的目的是要說明事實真相，所以我專注於這一點，主要是要對這件事情做出正確的說明，解釋當時發生的狀況。」

大谷以平靜的表情繼續說道，「在我心中這件事還沒有結束，這仍然是一個持續進行的事件，所以與其說當時的情況如何，不如說這是一個仍在持續的過程。」

水原的問題是在3月21日於韓國舉行的開幕戰第二場比賽前被發現的。之後大谷經歷了個人最差的40個打席無安打，但在4月3日主場對戰巨人隊時，他打出加入新球隊後的第一支、也是本季第一支全壘打，擺脫這個陰霾。

「那段時間我一直睡眠不足。不，應該說要做的事情實在太多了...需要和很多人談話，還要包括解釋那個情況。所以說簡單來說就是沒有時間。這些事情都要在上午或去比賽前處理完，然後到了球場就是『好，該比賽了』這樣的狀態，所以在最初的那段時間，真的感覺時間不夠用。」他回顧當時的情況。