高國豪手感回溫仍難救攻城獅　「一路落後但全隊沒人放棄」

▲攻城獅高國豪。（圖／TPBL提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

新竹御嵿攻城獅今(29)日在主場迎戰桃園台啤永豐雲豹，上半場失誤過多，最多曾落後達雙位數，易籃後攻城獅拉出一波小高潮，在末節將分差追到2分差，可惜最後關頭未能把握關鍵進攻機會，終場以102比106飲恨，本季至今僅3勝，在TPBL墊底。不過當家球星高國豪手感回溫，飆出26分、12籃板和6助攻，他賽後表示全隊沒有人放棄比賽。

攻城獅2024年最終戰對上雲豹，末節曾克服雙位數落後，將分差縮小到2分，可惜關鍵時刻發生失誤種下敗因。總教練威森表示，「在關鍵時刻我們有幾次可以取得領先的機會，但很可惜我們並未把握住。今天我們在籃板數依舊少於對手，這會是下週訓練要改善的重點。」

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本週末也是威森首度於主場執教，他特別在賽後感謝所有球迷，「在我來球隊以前就聽說新竹的球迷很熱情，這兩天真的非常謝謝在場的每一位，我們下週末一定會捲土重來，在主場球迷展現不同的面貌。」

值得一提的是，攻城獅後場當家球星高國豪今日砍下26分、12籃板、6助攻，揮別近期低迷的手感，他強調，「今天比賽雖然我們一路落後，但全隊沒有人放棄比賽，都展現很強大的求勝意志。相信在修正攻守細節後，下週末我們帶著這股氣勢一定能拿下勝利。」