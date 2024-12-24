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柯瑞5天2度當機！命中率暴跌到15%　勇士不敵溜馬13戰10敗

記者游郁香／綜合報導

勇士天王柯瑞(Stephen Curry)近3戰狀況起伏不定，繼20日對灰熊7投0中僅拿2分後，今(24)日出戰溜馬又陷入打鐵窘境，整場13投2中，命中率暴跌到15.4%，加上灣區軍團決勝節錯失4記關鍵罰球，終場以105比111吞下近13戰第10敗，「咖哩大神」怎麼了？成了不少人的疑問。

36歲的柯瑞多年來始終維持高效表現，但這5天內他2度「當機」，包括20日作客灰熊，上場24分鐘卻7投0中僅靠罰球拿2分，創下生涯最慘紀錄，儘管他前一場「大復活」狂飆31分，但今日迎戰溜馬再次失去準星，鏖戰35分鐘，出手13次只命中2球，投籃命中率暴跌到15.4%，三分9投2中，只有10分進帳，另有7助攻、5籃板和3火鍋。

▲▼勇士一哥柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

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▲勇士一哥柯瑞。（圖／達志影像／美聯社，下同）

在當家頭牌遭徹底封鎖之下，勇士打得很掙扎，雙方決勝節拉鋸時，柯瑞單節6投1中，沒能接管戰局，團隊還錯失4記關鍵罰球，終場以105比111慘吞近13戰第10敗，戰績下滑到15勝13敗，暫居西區第8。

進入12月份，柯瑞的手感急遽降溫，8場比賽平均命中率只有38%，與他生涯場均47.2%的命中率有段很大的落差。這一戰表現最出色的勇士球員，是從板凳出發的前場大物庫明加(Jonathan Kuminga)，他攻下26分、8籃板，回應了主帥柯爾(Steve Ker)對他投籃選擇的批評。

勇士下一戰將面對湖人，這是NBA今年的聖誕大戰系列賽之一，兩隊近況都很糟糕，談到這場比賽，柯瑞表示，「希望聖誕精神能夠給我們帶來一些好運。」

▲▼勇士一哥柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士柯瑞溜馬

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