22分領先進入決勝節必勝？　「慘遭翻盤」熱火隊長嘆：報應

▲熱火末節手握22分領先，慘遭魔術逆轉。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

在NBA過去5年，只要球隊握有22分的領先進入比賽第4節，戰績是796勝0敗，22分領先幾乎等於勝利保證。而今（22）日熱火對魔術的比賽，熱火手握22分領先進入第4節，最後卻慘遭逆轉，熱火隊長阿德巴約（Bam Adebayo）對此做了簡潔回覆，「我們因為領先就放鬆了，報應。」

魔術在第4節以37比8淨勝熱火29分，最終以121比114拿下勝利。魔術在上半場曾落後25分，第4節開始時，魔術仍落後22分，最後卻驚喜翻盤。魔術總教練莫斯利（Jamahl Mosley）表示，「這真的無法解釋，我在NBA執教的這些年，從未見過這樣的情況，無論比賽開始前經歷了什麼，這支球隊都能堅持到底，真的讓我讚嘆到不行。」

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魔術在開賽缺少班凱羅（Paolo Banchero）、華格納（Franz Wagner）、薩格斯（Jalen Suggs）、哈里斯（Gary Harris），首節又傷了華格納（Mo Wagner）的情況下，仍然完成隊史最大逆轉紀錄。莫斯利對子弟們感到驕傲，「這是一群永不放棄的球員。」

這場比賽在數據上顯得極為怪異，熱火在同一場完成了賽季最佳單節得分（首節40分）、賽季最佳上半場得分（76分）、賽季最差單節得分（第4節8分）和賽季最差下半場得分（38分）。

熱火總教練史波斯卓（Erik Spoelstra）表示，「這就是現代NBA的縮影對吧？有20分的領先優勢也不再是10年前那樣，你必須全程保持專注。」