22分領先進入決勝節必勝？　「慘遭翻盤」熱火隊長嘆：報應

在NBA過去5年,只要球隊握有22分的領先進入比賽第4節,戰績是796勝0敗,22分領先幾乎等於勝利保證。而今(22)日熱火對魔術的比賽,熱火手握22分領先進入第4節,最後卻慘遭逆轉,熱火隊長阿德巴約(Bam Adebayo)對此做了簡潔回覆,「我們因為領先就放鬆了,報應。」

魔術在第4節以37比8淨勝熱火29分,最終以121比114拿下勝利。魔術在上半場曾落後25分,第4節開始時,魔術仍落後22分,最後卻驚喜翻盤。魔術總教練莫斯利(Jamahl Mosley)表示,「這真的無法解釋,我在NBA執教的這些年,從未見過這樣的情況,無論比賽開始前經歷了什麼,這支球隊都能堅持到底,真的讓我讚嘆到不行。」

