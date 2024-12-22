諸羅山盃／最愛王威晨！盧律廷手指破皮仍完封　民族搶首勝

▲民族國小盧律䛨。（圖／主辦單位提供）

記者楊舒帆／嘉義報導

嘉義市民族國小盧律廷一夫當關演出1比0完封桃園青埔A，在國際軟式少年棒球邀請賽幫助球隊搶下關鍵首勝。

民族國小在4局上半，由顏廷宇敲出安打打開攻勢，涂家祐執行短打戰術，葉軒維擊出滾地球，跑者趁對方守備失誤攻下致勝分。盧律廷一路壓制對手，雖然在6局下半投出保送，又被敲安打，讓對手攻佔一、三壘，但他隨後化解對方的強迫取分戰術，成功阻止跑者得分，最後更霸氣飆出再見三振，拿下勝利。

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盧律廷對於演出生涯首場完封勝感到相當開心，他賽後馬上請大會防護員處理手指破皮，他坦言：「一開始就破皮了，投一顆會痛一下，但不會影響投球，因為想要贏球而繼續投下去，最後一局有點緊張，但告訴自己守住就能贏。」盧律廷最喜歡的職棒球星是兄弟王威晨，「去台中看過兄弟的比賽，王威晨很帥打球很厲害。」

盧律廷與捕手搭檔賴子恆才剛經歷威力盃少棒賽洗禮，趙晉榮觀察他們在此大賽經驗成長不少，威力盃是硬式比賽，諸羅山盃是軟式比賽，轉換也沒有問題。盧律廷則說，在威力盃學到運用全身力量投球，發揮不錯的效果，也學到全隊向心力的重要性。

民族國小總教練趙晉榮表示，目前全隊只有15位球員，來比賽的11位球員中，只有3位六年級球員，五年級斷層，其實球員是1至4年級的球員，今年戰力較為吃緊。盧律廷從小四開始就參與大小賽事，累積不少經驗，是球隊倚重的投手。

趙晉榮坦言：「我們算是半社團球隊，每年招生狀況都不一樣。去年戰力齊全能拚硬式聯賽，今年只能參加軟式聯賽，但因為嘉義市主辦有地主追加名額，讓我們有更多機會。希望能帶起這裡的棒球風氣。」

▲嘉義市民族國小。（圖／記者楊舒帆攝）