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史上最多！詹皇NBA出賽時間超過957小時　湖人贏得主帥最滿意一勝

記者游郁香／綜合報導

即將年滿40歲的天王詹姆斯(LeBron James)，今(20)日作客國王再迎來一項偉大里程碑，他生涯在例行賽出賽時間突破5萬7446分鐘，超越了賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)的紀錄，登上史上第1，他此戰攻下19、7助攻和6籃板，賽後笑說要回房間喝紅酒，玩美式足球遊戲放鬆一下。

詹姆斯先前因為左腳痠痛整整休養了8天，今日對戰國王的比賽，他打了34分鐘，生涯例行賽出賽時間來到5萬7471分鐘，刷新賈霸5萬7446分鐘的歷史紀錄，又締造一個史上第1紀錄；值得一提的是，沙加緬度也是詹皇21年前首次參加NBA例行賽的地方。

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已在職業賽場征戰超過957個小時的詹姆斯，這一戰依舊有精彩演出，包括賞對手追魂鍋、關鍵的防守和強力上籃，貢獻19分、6籃板和7助攻，與拿下全隊最高25分的里夫斯(Austin Reaves)、包辦21分、18籃板和6火鍋的戴維斯(Anthony Davis)，聯手率隊以113比100擊敗國王。

▲▼湖人天王詹姆斯 。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人天王詹姆斯 。（圖／達志影像／美聯社，下同）

談到自己創下例行賽出賽時間史上第1的紀錄，詹姆斯表示，這展現出他對這項運動的熱愛，「我在這個領域維持高水準表現超過20年，並且能夠繼續把自己寫進這個我如此熱愛的籃球運動的紀錄冊中、在世界最好的聯賽，這非常酷，也很令人謙卑。」

詹姆斯說，他並沒有考慮這項成就對未來的意義，「我還沒考慮下一場比賽。我正要回房間喝點紅酒，玩玩《Madden NFL》，放鬆一下。」

▲▼湖人天王詹姆斯 。（圖／達志影像／美聯社）

這一戰也是湖人近4場第3度將對手的得分限制在100分以下，賽後他們的戰績提升到15勝12敗，名列西區第7。

主帥瑞迪克(JJ Redick)表示，「這可能是我本季最喜歡的一勝，因為我們在進攻端效率不高，但我們爭搶籃板，在轉換防守中限制對手，限制了他們的進攻籃板，這些都是我們一直強調的，這些讓我們即使在投籃不準和進攻不順的夜晚，也能有機會取得勝利，而今晚我們做到了。 」

▲▼湖人天王詹姆斯 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇戴維斯AD瑞迪克

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