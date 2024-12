史上最多！詹皇NBA出賽時間超過957小時　湖人贏得主帥最滿意一勝

Making every minute count ???? LeBron James is officially 1st in all-time minutes played in NBA history. pic.twitter.com/I0hND1yRrA

記者游郁香/綜合報導

即將年滿40歲的天王詹姆斯(LeBron James),今(20)日作客國王再迎來一項偉大里程碑,他生涯在例行賽出賽時間突破5萬7446分鐘,超越了賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)的紀錄,登上史上第1,他此戰攻下19、7助攻和6籃板,賽後笑說要回房間喝紅酒,玩美式足球遊戲放鬆一下。

LeBron has been making plays like this for over 57,000 minutes ???? https://t.co/r9Nt6G6yMG pic.twitter.com/B0rh6IS6WK