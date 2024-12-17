喬治擠進NBA歷史三分榜前10　聯手馬克西轟73分救七六人

Paul George's 2,283rd three-pointer to move him into top 10 ALL-TIME! ???? https://t.co/QsuFRfsGJC pic.twitter.com/oh1hj4Rzxd — NBA (@NBA) December 17, 2024

記者游郁香／綜合報導

七六人本季宛如被詛咒，除了3巨頭輪流傷病，一哥恩比德(Joel Embiid)日前第3度顏面骨折，被視為新人王大熱門的菜鳥麥肯(Jared McCain)也撕裂半月板得動刀，剩下的雙核心喬治(Paul George)與馬克西(Tyrese Maxey)今(17)日作客黃蜂，合力猛砍73分，率隊以121比108取勝，喬治也締造一項歷史紀錄。

▲七六人喬治（右）。（圖／達志影像／美聯社）

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費城今夏重金挖角頂尖搖擺人喬治組3巨頭，未料各種狀況不斷，當家頭牌恩比德受左膝傷勢困擾，直到11月中才歸隊，復出僅6戰又遭逢鼻竇骨折，將在1周後重新評估傷勢，在3巨頭接連傷病之下冒出頭的菜鳥麥肯，日前也傳出左膝半月板撕裂，必須手術治療，將無限期缺戰。

喊話要為恩比德「堅持下去」的喬治，今日與搭檔馬克西攜手上演飆分秀，兩人把夏洛特主場當成自己家，面對戰績比自己球隊還慘的黃蜂，喬治以20投13中轟了33分、8助攻和5籃板，外帶2抄截、1火鍋，三分9投6中。

賽前生涯三分命中總數2279顆的喬治，賽後來到2285顆，正式超越「噴射機」泰瑞(Jason Terry)的2282顆，竄升歷史三分榜第10位，距離第9的「半人半獸」卡特(Vince Carter)的2290顆也僅有5顆的差距。

▲七六人喬治（右）。（圖／達志影像／美聯社）

喬治一向打黃蜂都很順手，這一戰之前，他本季單場最高29分，就是對黃蜂時所締造，今日他更轟破了30分，這是他加盟七六人以來，首次得分突破30大關。

儘管喬治不會出現在史上最偉大射手的討論中，不過他一直都是「高產能」的三分射手之一，菜鳥季時三分命中率僅29.7%的他，持續精進自己的外線，使比賽風格更加全面。能穩定命中三分，同時又是一名頂尖的側翼防守者，替他贏得了大合約。

喬治今日與搭檔馬克西合砍了73分，馬克西一人包辦40分、5籃板、5助攻和4抄截，單場也砍了6顆三分，兩人聯手率隊以121比108取勝，七六人賽後戰績變成8勝16敗，排在東區第12。

▲七六人馬克西（右）。（圖／達志影像／美聯社）