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勇士原想一次網羅兩位籃網主力　卡在不願放棄前場大物庫明加

▲▼勇士庫明加、威金斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士與籃網今(16)日完成交易，喜迎資深控衛「德國軟豆」施洛德(Dennis Schroder)入隊，據NBA名記者史坦(Marc Stein)的消息，灣區考慮過一次網羅兩名籃網主力，另一位是本季場均能砍18.5分的搖擺人強森(Cameron Johnson)，但這意味著他們必須放棄庫明加(Jonathan Kuminga)，因此最後作罷。

▲▼勇士宣布施洛德入隊。（圖／翻攝自X／Golden State Warriors）

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▲勇士宣布施洛德入隊。（圖／翻攝自X／Golden State Warrior）

《ESPN》名記者查拉尼亞(Shams Charania)上周曾披露，勇士對籃網3名得分主力強森、芬尼-史密斯及「德國軟豆」施洛德表達興趣，不過最終灣區僅交易來施洛德，有人好奇為何他們不在交易中同時爭取搖擺人強森，他看起來能填補球隊許多不足之處。

▲▼籃網強森、芬尼-史密斯、「德國軟豆」施洛德 。（圖／達志影像／美聯社）

▲籃網強森。（圖／達志影像／美聯社）

對此NBA資深記者史坦指出，勇士確實考慮過一次網羅施洛德和強森，但這「幾乎肯定」需要將前場大物庫明加送到布魯克林，灣區現階段還不願放棄這位2021年首輪第7順位新秀，自神射湯普森(Klay Thompson)離隊後，他已經展示自己有成為陣中第2得分手的能力。

史坦表示，對勇士來說，更合理的選擇是繼續觀察庫明加如何應對被賦予更多責任和上場時間，保留他也有利於未來的「重磅交易」談判，從而幫助他們得到一位真正的全明星來輔助天王柯瑞(Stephen Curry)。

《NBC》體育指出，勇士希望施洛德的加入，以及庫明加的持續成長，能解決目前球隊面臨的問題。

▲▼勇士格林、庫明加、希爾德。（圖／路透）

▲勇士庫明加。（圖／路透）

關鍵字： NBA勇士籃網施洛德強森庫明加

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