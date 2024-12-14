李洋90度鞠躬告別賽場「我是笑著離開」　隊醫不捨：不用當超人了

記者游郁香／綜合報導

隨著麟洋配止步年終總決賽小組賽，29歲的2屆奧運金牌李洋的職業生涯也正式畫下句點，他昨(14)日賽後特別朝球場深深鞠躬，雖然受訪時他與王齊麟都忍不住落下男兒淚，但他表示，希望大家記得他是笑著離開球場。與他合作多年的醫師郭純恩獻上祝福，「以後不用當超人了，來跟我們學習當一般人吧。」

麟洋配在年終賽最後一次合體，在小組賽1勝2敗，無緣晉級4強，昨日對馬來西亞組合吳世飛、伊祖丁一役，成了李洋職業生涯的最終戰，比賽結束的那一刻，他與搭檔王齊麟、兩位對手一一擁抱，4人合影留念，他走到場邊面向球場90度鞠躬，畫面感人又感傷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李洋90度鞠躬告別賽場 。（圖／羽協提供）

國際羽球總會(BWF)特地發文向李洋致敬，「See you again(再會了)。」並用中文寫道，「下課了！」各國球迷湧入祝福李洋，「謝謝李洋帶來美好回憶，永遠不會忘記麟洋配。未來路，李教授好好傳授教導下一代的年輕人。」「這一個鞠躬，就像在巴黎親吻球場那樣。只是這次，真的要告別球場了！謝謝李洋，帶給我們華麗的球技與高尚的品德，不放棄的態度，永留歷史，祝福李洋，退役愉快！」

雖然賽後受訪時，李洋與王齊麟都忍不住哭了，不過李洋表示，「希望大家記得我是笑著離開球場。」

▲李洋與王齊麟一起比愛心。（圖／翻攝自IG／bwf.official）

台灣拳后林郁婷貼出兩人的合照寫道，「辛苦了，畢業快樂。謝謝你為台灣創造美好的里程碑。」李洋回覆，「平安畢業。」

與李洋合作多年的醫師郭純恩也感性祝賀，「恭喜你平安順利，完成最後一場比賽退役。身為你的朋友、粉絲、醫師，覺得捨不得但非常滿意，你總是不吝說出感謝我們的幫助，殊不知我們更感謝你一直的堅持跟突破，跟始終沒有改變的原則（雖然有時也很煩）。以後不用當超人了，來跟我們學習當一般人吧。」

看到郭醫師的祝福，李洋暖心回應，「謝謝總有你們在身邊相挺。」

▲台灣拳后林郁婷祝福李洋「畢業快樂」。（圖／翻攝自IG／leeyang0812）