詹皇請假暫離賽場！兒子布朗尼大爆發　大秀飛扣轟生涯新高30分

BRONNY JAMES IN HIS FIRST EVER NBA G-LEAGUE ROAD GAME:



???? 30 PTS, 3 REB, 2 AST, 11/18 FGM, 3/7 3PM, 1/1 FTM, LOSS



Thoughts on Bronny’s best ever pro performance? ???? pic.twitter.com/cQ2ndwfJ7l — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) December 13, 2024

記者游郁香／綜合報導

將滿40歲的湖人天王詹姆斯(LeBron James)確定連2場因「個人因素」缺陣，球團對他左腳痠痛的狀況十分謹慎，未來將嚴格控管他的「工作量」。在詹皇暫離賽場之際，他的大兒子布朗尼(Bronny James)今(13)日首度出戰G聯盟客場賽事，以23投13中猛轟職業生涯新高30分還大秀飛扣，展示運動能力。

詹姆斯與布朗尼本季成為NBA史上首對在場上聯手的父子檔，不過僅在南加大待了1季就投入NBA選秀，以次輪第55順位披上紫金戰袍的「大皇子」，至今僅在NBA出賽7場，場均上場不到3分鐘，最近一次是9日對拓荒者。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲湖人天王詹姆斯之子布朗尼。（圖／達志影像／美聯社，下同）

布朗尼今日在G聯盟代表南灣湖人作客山谷太陽，這是他首度在G聯盟客場出賽，他打出職業生涯代表作，以23投13中超過5成的命中率猛砍個人新高30分，另有3籃板、2助攻、1抄截和1火鍋。他本季在G聯盟登場4次，繳出場均14分、3.5籃板和2.5助攻。

布朗尼上半場還大秀暴扣美技，他切到籃下並完成了一次「空中接力」灌籃。他高高躍起，將球塞入籃框，隨後瞪了對手一眼，展示運動能力，引起一陣驚呼；比較可惜的是，南灣湖人此戰最終以100比106落敗。

20歲的布朗尼最近因左腳跟挫傷缺席了數周的比賽，他高中時曾動手術治療左膝半月板，因此湖人對他的左腳傷勢十分小心。

▲湖人天王詹姆斯、大兒子布朗尼。（圖／達志影像／美聯社）