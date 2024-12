勇士教頭轟「小學裁判都不會這樣吹」遭打臉　NBA：正確判罰

▲勇士庫明加(右)最後3.5秒被抓犯規,送火箭格林(左)上罰球線。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

勇士昨(12)日在NBA盃8強賽以1分差遭淘汰,賽後灣區主帥柯爾(Steve Kerr)對裁判最後3.5秒吹庫明加(Jonathan Kuminga)犯規,將火箭新星格林(Jalen Green)送上罰球線的判罰極為不滿,直言「連小學裁判都不會這樣吹」,不過NBA今(13)日公布的最後2分鐘裁判報告,確認這次判罰正確並給出理由。

勇士昨日與火箭爭搶NBA盃4強門票,比賽的最後時刻,灣區軍團90比89、1分領先,當家天王柯瑞(Stephen Curry)出手三分不進,「小手套」培頓二世(Gary Payton II)在地板上搶到籃板,時間只剩7.5秒,他試圖傳給前場大物庫明加,但火箭榜眼格林也撲向球,庫明加想把球搶回來時被吹犯規。

FOUL OR NO FOUL? Houston Rockets beat the Golden State Warriors after two game-winning free-throws from Jalen Green after referee Bill Kennedy called a foul on Jonathan Kuminga on the loose ball ????



Houston won, 91-90, & advance to the ‘NBA Cup’ Semi-Finals to face OKC!



Steve… pic.twitter.com/Rq7RSR4Uad