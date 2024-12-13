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勇士教頭轟「小學裁判都不會這樣吹」遭打臉　NBA：正確判罰

▲▼勇士庫明加最後3.5秒被抓犯規，送火箭格林上罰球線。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士庫明加（右）最後3.5秒被抓犯規，送火箭格林（左）上罰球線。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士昨(12)日在NBA盃8強賽以1分差遭淘汰，賽後灣區主帥柯爾(Steve Kerr)對裁判最後3.5秒吹庫明加(Jonathan Kuminga)犯規，將火箭新星格林(Jalen Green)送上罰球線的判罰極為不滿，直言「連小學裁判都不會這樣吹」，不過NBA今(13)日公布的最後2分鐘裁判報告，確認這次判罰正確並給出理由。

勇士昨日與火箭爭搶NBA盃4強門票，比賽的最後時刻，灣區軍團90比89、1分領先，當家天王柯瑞(Stephen Curry)出手三分不進，「小手套」培頓二世(Gary Payton II)在地板上搶到籃板，時間只剩7.5秒，他試圖傳給前場大物庫明加，但火箭榜眼格林也撲向球，庫明加想把球搶回來時被吹犯規。

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當時火箭處於加罰狀態，格林因此在終場前3.5秒獲得價值連城的2罰，他展現大心臟把握住，幫助休士頓以91比90氣走勇士，賽後勇士主帥柯爾暴怒，「這是距籃框有80呎的地板球爭搶，且是比賽關鍵時刻，我從未見過這樣的情況。記得大概30年前在大學比賽中見過一次，在NBA沒看過。」

柯爾火大表示，球隊因為一個「連小學裁判都不會做出的判罰」而輸了，然而，主裁判肯尼迪(Bill Kennedy)堅持自己的判決正確，「防守者在脖子和肩膀區域接觸，應該判個人犯規。」

聯盟今日公布的最後2分鐘裁判報告，也支持了肯尼迪的吹判，報告上寫道，「庫明加在試圖搶球時越過格林的身體，並把他的肩膀往下拉。」報告中還確認有2次「漏判」，火箭布魯克斯(Dillon Brooks)最後1分41秒時應被判防守3秒違例。

▲▼勇士庫明加最後3.5秒被抓犯規，送火箭格林上罰球線。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士因為關鍵判罰落敗。（圖／達志影像／美聯社）

另外，勇士波傑姆斯基(Brandin Podziemski)最後3.5秒，未能在5秒內完成發球，應該被吹5秒違例。

美國《雅虎體育》直言，這份報告對柯爾來說沒有任何「安慰作用」，柯爾還可能因為公開批評裁判被罰款。

關鍵字： NBA勇士柯爾庫明加火箭格林

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