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1比1戰平流浪者近期5連不勝　熱刺主帥賽後罕見說重話

▲▼孫興慜與庫盧塞夫斯基（Dejan Kulusevski） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲孫興慜與庫盧塞夫斯基（Dejan Kulusevski） 。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

歐足聯第六輪今（13日）由英超勁旅熱刺客場交手蘇超排名第3的格拉斯哥流浪者，熱刺在下半場第75分鐘憑藉著庫盧塞夫斯基（Dejan Kulusevski）的進球扳平比分，最終雙方1比1握手言和。熱刺已經5連不勝，主帥波斯特科格魯（Ange Postecoglou）賽後罕見說重話，希望藉此提振士氣。

上半場雙方久攻不下後，主場流浪者在下半場第47分鐘發動攻勢，塔維尼爾（James Tavernier）精妙傳中給跟進的伊甘馬內（Hamza Igamane），後者第一時間起腳破門打破僵局，格拉斯哥流浪者1比0先馳得點取得領先。

一球落後的熱刺在比賽後段狂轟濫炸試圖扳平，最終在第75分鐘迎來曙光，庫盧塞夫斯基持球後巧妙將球低射破門，流浪者門將巴特蘭（Jack Butland）完全沒有防守機會，終場雙方1比1握手言和，這場平局讓兩隊積分同為11分，但由於流浪者的進球差更好所以排名第八，位於熱刺第九之前。

賽後熱刺主帥波斯特科格魯表示，陣中前鋒維爾納（Timo Werner）的表現「不可接受」，維爾納目前正在以租借球員的身份效力熱刺，這場比賽中維爾納上半場表現不佳，隨即被教練換下，由庫盧塞夫斯基上場。當被問及換人是否純粹出於戰術考量時，波斯特科格盧表示，「是的，維爾納的表現遠未達到應該有的水準。」

「我對維爾納這麼說過，他是德國國家隊的資深國際球員，在我們目前的情況下，並不是說我們有很多選擇，我需要每個人至少要出去盡全力發揮自己最好的一面，他上半場的表現是不可接受的。」波斯特科格魯說道。

當被問到如何解釋維爾納的表現時，波斯特科格盧回應，「我也不太清楚，這其實不是很值得擔心的事，就像我說的，我們需要每個人，包括他，都為球隊貢獻，因為我們的陣容深度不足，不能讓表現不佳的人待在場上，我們需要他們發揮自己的作用。」

庫盧塞夫斯基上場後，熱刺在短短兩分鐘內就陷入落後，但庫盧塞夫斯基第75分鐘馬上幫助球隊踢進追平球，「我認為流浪者踢得很好，我們有些掙扎，1比1，結果就是這樣，我們的表現不足以贏得比賽。」庫盧塞夫斯基賽後說道，「進球當然很重要，但我們必須開始贏得比賽，我們已經好幾周沒贏球了，每個人都需要做得比現在更多。」

關鍵字： 足球歐足聯熱刺格拉斯哥流浪者

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