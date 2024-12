1比1戰平流浪者近期5連不勝　熱刺主帥賽後罕見說重話

▲孫興慜與庫盧塞夫斯基(Dejan Kulusevski) 。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

歐足聯第六輪今(13日)由英超勁旅熱刺客場交手蘇超排名第3的格拉斯哥流浪者,熱刺在下半場第75分鐘憑藉著庫盧塞夫斯基(Dejan Kulusevski)的進球扳平比分,最終雙方1比1握手言和。熱刺已經5連不勝,主帥波斯特科格魯(Ange Postecoglou)賽後罕見說重話,希望藉此提振士氣。

上半場雙方久攻不下後,主場流浪者在下半場第47分鐘發動攻勢,塔維尼爾(James Tavernier)精妙傳中給跟進的伊甘馬內(Hamza Igamane),後者第一時間起腳破門打破僵局,格拉斯哥流浪者1比0先馳得點取得領先。

一球落後的熱刺在比賽後段狂轟濫炸試圖扳平,最終在第75分鐘迎來曙光,庫盧塞夫斯基持球後巧妙將球低射破門,流浪者門將巴特蘭(Jack Butland)完全沒有防守機會,終場雙方1比1握手言和,這場平局讓兩隊積分同為11分,但由於流浪者的進球差更好所以排名第八,位於熱刺第九之前。

