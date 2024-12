公鹿連兩年闖進NBA盃4強　里拉德誓言今年更上層樓

▲里拉德(Damian Lillard)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

NBA盃8強賽今(11日)點燃戰火,密爾瓦基公鹿在主場靠著雙星「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)、里拉德(Damian Lillard)合力轟下65分,以114比109連2年晉級4強,賽後里拉德直言球隊將力求改進去年首屆盃賽4強中的糟糕表現,並努力完成未完成的事。

Damian Lillard now has the 4th most clutch 3PM in NBA history, passing Paul Pierce. pic.twitter.com/Z15Xx6GwIW

首節落後8分的公鹿在第2節中段到第3節最後2分鐘的期間,靠著安戴托昆波與里拉德替公鹿拿下29分幫助球隊扭轉劣勢,同時防守端團隊也不斷提升強度,第3節僅讓魔術拿到13分,徹底封鎖對手火力,帶著80比72、8分領先進入決勝節。

Damian Lillard had 11 of our last 13 points..



Ice in his veins, our closerpic.twitter.com/UyogIK0HE7