公鹿連兩年闖進NBA盃4強　里拉德誓言今年更上層樓

▲里拉德（Damian Lillard）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

NBA盃8強賽今（11日）點燃戰火，密爾瓦基公鹿在主場靠著雙星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、里拉德（Damian Lillard）合力轟下65分，以114比109連2年晉級4強，賽後里拉德直言球隊將力求改進去年首屆盃賽4強中的糟糕表現，並努力完成未完成的事。

Damian Lillard now has the 4th most clutch 3PM in NBA history, passing Paul Pierce. pic.twitter.com/Z15Xx6GwIW [廣告]請繼續往下閱讀... December 11, 2024

首節落後8分的公鹿在第2節中段到第3節最後2分鐘的期間，靠著安戴托昆波與里拉德替公鹿拿下29分幫助球隊扭轉劣勢，同時防守端團隊也不斷提升強度，第3節僅讓魔術拿到13分，徹底封鎖對手火力，帶著80比72、8分領先進入決勝節。

Damian Lillard had 11 of our last 13 points..



Ice in his veins, our closerpic.twitter.com/UyogIK0HE7 — (@GiannisWorld) December 11, 2024

決勝節雙方多次戰成平手互有來回，終場前52秒里拉德以一記三分彈106比106扳平比數，隨後魔術靠著罰球再次超前，緊接著32.6秒里拉德暴扣得手，公鹿隊108比107要回領先；最終薩格斯（Jalen Suggs）投丟三分，里拉德又罰中兩顆罰球，他個人包辦了公鹿最後13分中的11分，公鹿終場就以114比109搶下NBA盃4強門票，成為本季首支前進拉斯維加斯的隊伍，準決賽對手將是尼克與老鷹之間的勝方。

DAMIAN LILLARD FOR THE LEAD! pic.twitter.com/2Q3MC0seZ9 — Milwaukee Bucks (@Bucks) December 11, 2024

「我們為這場比賽而戰，球隊也將在前往拉斯維加斯參加4強前力求改進去年盃賽糟糕的表現，」里拉德賽後說道，「去年我們在那裡的經歷並不算太好，所以我想我們大家都在想著，這次要回去完成去年未完成的事，並且做好這一次。」