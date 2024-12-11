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進球王沙拿1球定江山 　利物浦歐冠擊敗赫羅納保持全勝

▲▼沙拿（Mohamed Salah） 。（圖／足球）

▲沙拿 。（圖／足球）

實習記者胡冠辰／綜合報導

歐冠第六輪今（11日）迎來凌晨焦點戰，由英超榜首利物浦客場交手西甲勁旅赫羅納，利物浦靠著聯賽進球王沙拿（Mohamed Salah）下半場踢進關鍵罰球的帶領之下，以1比0取勝，延續他們歐冠小組賽100%的不敗戰績（6勝0負）。

上半場雙方守門員都擋住對方如潮水般的兇猛攻勢，第4分鐘赫羅納門將加扎尼加（Paulo Gazzaniga）撲出羅伯森（Andrew Robertson）的角球，隨後再擋住努涅斯（Darwin Núñez）的進攻，助隊力保不失。

接連守住利物浦攻勢的赫羅納則是在一波攻勢中擁有絕佳進球機會，古鐵雷斯（Miguel Gutiérrez）的低傳球巧妙送給跟進的弗朗西斯（Alejandro Frances），無奈後者的射門被利物浦「最佳門將」阿里森（Álisson Becker）擋出，這次攻擊引發利物浦沙拿發動快速防守反擊，可惜沙拿沒能將球命中球門，雙方0比0進入中場休息。

下半場第63分鐘裁判透過VAR檢視，確定赫羅納球員范德貝克（Donny van de Beek）在禁區內違規踢倒利物浦迪亞茲（Luis Diaz）並由沙拿主罰點球，沙拿毫不猶豫的將球送入球門底角騙過加扎尼加，最終利物浦就靠著這一記罰球以1比0奪下勝利，延續他們歐冠小組賽100%的不敗戰績（6勝0負）。

「6戰全勝，不能要求更多了，這並不容易，否則會有更多的隊伍做到這一點，」利物浦後衛羅伯森賽後說道，「我們下半場的表現好多了，雖然我們上半場並未達到最佳狀態，但現在最重要的是贏得比賽並確保出線。」

關鍵字： 歐冠足球利物浦赫羅納沙拿

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