進球王沙拿1球定江山 　利物浦歐冠擊敗赫羅納保持全勝

▲沙拿 。(圖/足球)



實習記者胡冠辰/綜合報導

歐冠第六輪今(11日)迎來凌晨焦點戰,由英超榜首利物浦客場交手西甲勁旅赫羅納,利物浦靠著聯賽進球王沙拿(Mohamed Salah)下半場踢進關鍵罰球的帶領之下,以1比0取勝,延續他們歐冠小組賽100%的不敗戰績(6勝0負)。

上半場雙方守門員都擋住對方如潮水般的兇猛攻勢,第4分鐘赫羅納門將加扎尼加(Paulo Gazzaniga)撲出羅伯森(Andrew Robertson)的角球,隨後再擋住努涅斯(Darwin Núñez)的進攻,助隊力保不失。

接連守住利物浦攻勢的赫羅納則是在一波攻勢中擁有絕佳進球機會,古鐵雷斯(Miguel Gutiérrez)的低傳球巧妙送給跟進的弗朗西斯(Alejandro Frances),無奈後者的射門被利物浦「最佳門將」阿里森(Álisson Becker)擋出,這次攻擊引發利物浦沙拿發動快速防守反擊,可惜沙拿沒能將球命中球門,雙方0比0進入中場休息。

