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奧利塞梅開二度領軍　歐冠拜仁5比1狂電礦工摘勝

▲▼奧利塞（Michael Olise）。（圖／路透）

▲奧利塞（右）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

歐冠第六輪今（11日）迎來凌晨焦點戰，由德甲榜首拜仁慕尼黑客場交手烏超排名第3的頓內次克礦工，拜仁靠著中場大將奧利塞（Michael Olise）在下半場完成梅開二度的領軍之下，克服開賽五分鐘就落後的窘境，最終就以5比1擊敗礦工，取得本賽季歐冠聯賽首場客場勝利。

上半場第5分鐘主場礦工就率先發動進攻，祖布科夫（Oleksandr Zubkov）送出一記直塞球找到凱文（Kevin），後者持球切入過掉金敏在之後將球射入遠角得分，頓內次克礦工1比0先馳得點。

上半場第11分鐘，拜仁在一波防守反擊中奧利塞在禁區內丟失球權，球卻幸運落到隊友萊默（Konrad Laimer）腳下，後者控制住球權後用力將球踢進球網頂端，拜仁1比1扳平比分；第45分鐘拜仁攻勢再起，穆夏拉（Jamal Musiala）帶球進入禁區將球傳給跟進的穆勒（Thomas Müller），穆勒輕鬆推射破門，幫助球隊在半場前反超比分至2比1。

下半場前段雙方都久攻不下，直到第70分鐘礦工球員格拉姆（Alaa Ghram）對拜仁替補球員博伊（Sacha Boey）犯規，由奧利塞主罰點球，儘管礦工門將里茲尼克（Dmytro Riznyk）判斷正確，但奧利塞的大力起腳仍狠狠射進球門，拜仁慕尼黑將領先優勢擴大至3比1。

比賽第87分鐘穆夏拉在禁區內撿到爭搶過的球後起腳順利得分，拜仁4比1持續領先；傷停補時第93分鐘，奧利塞巧妙穿越礦工防線，將球射入底角再次得分完成梅開二度，錦上添花的進球最終就讓拜仁慕尼黑5比1擊敗頓內次克礦工，取得本賽季歐冠聯賽首場客場勝利。

「我們在失球後保持冷靜，我們在上半場明顯是更好的隊伍，並且有一兩次機會應該做得更好，」拜仁主帥孔帕尼（Vincent Kompany）賽後說道，「我們漸入佳境，表現越來越好，整體表現穩定，我們佔據了主動並創造了很多機會，當然，你總是可以變得更好，但我們走在正確的路上。」

「我們很高興。像這樣的比賽總是有不同的階段，我們失球的那一刻讓我們有些措手不及，但之後我們繼續努力，並且通過壓迫創造了很多機會，」穆勒接著表示，「他們想從後場發起進攻，但有時也會失誤，至於我們第二個進球的方式，我們本可以進更多這樣的球，保持這樣的態度很重要，3比1領先後能夠保持冷酷無情，並且攻擊對手，這些魔術師依然想要進球，這不是理所當然的，我們必須將這作為最優先的目標。」

關鍵字： 歐冠足球拜仁慕尼黑頓內次克礦工

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