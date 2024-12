奧利塞梅開二度領軍　歐冠拜仁5比1狂電礦工摘勝

▲奧利塞(右)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

歐冠第六輪今(11日)迎來凌晨焦點戰,由德甲榜首拜仁慕尼黑客場交手烏超排名第3的頓內次克礦工,拜仁靠著中場大將奧利塞(Michael Olise)在下半場完成梅開二度的領軍之下,克服開賽五分鐘就落後的窘境,最終就以5比1擊敗礦工,取得本賽季歐冠聯賽首場客場勝利。

上半場第5分鐘主場礦工就率先發動進攻,祖布科夫(Oleksandr Zubkov)送出一記直塞球找到凱文(Kevin),後者持球切入過掉金敏在之後將球射入遠角得分,頓內次克礦工1比0先馳得點。

上半場第11分鐘,拜仁在一波防守反擊中奧利塞在禁區內丟失球權,球卻幸運落到隊友萊默(Konrad Laimer)腳下,後者控制住球權後用力將球踢進球網頂端,拜仁1比1扳平比分;第45分鐘拜仁攻勢再起,穆夏拉(Jamal Musiala)帶球進入禁區將球傳給跟進的穆勒(Thomas Müller),穆勒輕鬆推射破門,幫助球隊在半場前反超比分至2比1。

Thomas Müller has now scored in 16 different CL seasons, equalling Ryan Giggs and Cristiano Ronaldo. Only Lionel Messi and Karim Benzema scored in more (18) [@OptaFranz] pic.twitter.com/sDsro8uzMX