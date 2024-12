薩卡絕殺進球遭判越位　兵工廠1比1爆冷戰平富勒姆

▲薩卡(Bukayo Saka)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

英超前段班兵工廠今(9日)客場出戰聯賽排名第11的富勒姆,下半場靠著薩利巴(William Saliba)進球扳平比分的兵工廠在比賽後段久攻不下,薩卡(Bukayo Saka)最後的絕殺進球經VAR檢視後也被吹判越位,終場雙方就以1比1握手言和,兵工廠目前位居英超第2,與榜首利物浦的積分差距僅剩6分。

LATE DRAMA at Craven Cottage!



Bukayo Saka's stoppage time winner for Arsenal controversially DISALLOWED for offside after VAR review!



Fulham and Arsenal share the spoils in a hard-fought 1-1 draw. https://t.co/XyWyuqabEL