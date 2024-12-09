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薩卡絕殺進球遭判越位　兵工廠1比1爆冷戰平富勒姆

▲薩卡（Bukayo Saka）。（圖／路透）

▲薩卡（Bukayo Saka）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

英超前段班兵工廠今（9日）客場出戰聯賽排名第11的富勒姆，下半場靠著薩利巴（William Saliba）進球扳平比分的兵工廠在比賽後段久攻不下，薩卡（Bukayo Saka）最後的絕殺進球經VAR檢視後也被吹判越位，終場雙方就以1比1握手言和，兵工廠目前位居英超第2，與榜首利物浦的積分差距僅剩6分。

上半場第11分鐘富勒姆率先發動進攻，泰特（Kenny Tete）右側傳球給希門尼斯（Raúl Jiménez），後者持球突破基維奧爾（Jakub Kiwior）的防守，帶球進入禁區後順利將球踢進底角，富勒姆1比0先馳得點；儘管兵工廠在上半場控球率接近75%並獲得了4個角球，但他們始終未能突破富勒姆的嚴密防守，富勒姆1比0保持領先進入中場休息。

下半場第52分鐘兵工廠發動反擊，薩利巴在一波角球進攻中接到哈維茲（Kai Havertz）的頭球回傳，近距離將球頂入網內，幫助球隊1比1將比分扳平；第88分鐘兵工廠主將薩卡頂進馬丁內利（Martinelli）的深傳順利進球，但經過VAR審查後卻因越位而被判無效，最終雙方1比1握手言和，兵工廠目前位居英超第2，與榜首利物浦的積分差距僅剩6分。

「他們是一支強隊，知道如何防守，但今天我們做得不夠，我們必須從中學習，並確保在下場比賽中做出反應，」兵工廠隊長厄德高（Martin Ødegaard）賽後惋惜說道，「我們大部分時間都在主導比賽......沒能贏得比賽真的很令人沮喪。」

關鍵字： 足球英超兵工廠富勒姆

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