專訪／ 師徒情更濃！江國豪感恩王建民　場上場下都給最滿

▲江國豪 。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／專訪

從大學請教伸卡球開始，到12強世界冠軍賽場上並肩作戰，江國豪與王建民的師徒情誼越趨濃厚。場上有暖心教練給最滿的鼓勵，場下更是親切餵食不讓選手餓著。

12強再相遇給最滿鼓舞 火鍋狂夾餵到飽

[廣告]請繼續往下閱讀...

從大學時期就與王建民有緣的江國豪，在這次12強賽再度與昔日偶像並肩作戰。「我們是同一間經紀公司，會一起出席活動。當初在富邦時，他剛好也在球隊，我就會把握機會向他請教。」

江國豪進一步透露，自己的伸卡球就是在大學棒球訓練營時，向王建民請教學來的，「當時球速沒有這麼快，想說練一顆不同的球路。」雖然這顆球在職棒第一年有用過，但後來就較少使用。

12強賽場上，王建民的指導讓球員們備受鼓舞，「他主要都給我們信心，讓我們有準備好的狀態上場。很多隊友都沒打過一級賽事，王葛格在這方面做得很足夠，給足我們信心，都是給最滿的！」

江國豪舉例，陳柏清先發時，牛棚都會看到王建民鼓勵對方，告訴他相信自己，不要怕、相信自己可以，「雖然只是簡單幾句話，但對選手來說，這是很大的鼓勵。」

談到王建民私下的一面，江國豪笑著說，「跟他吃飯都會吃很飽啊，像是吃火鍋時，他會一直幫你夾肉，涮給你吃，看你一直吃，他就很開心。」

▲世界12強棒球賽冠軍戰，王建民。（圖／記者李毓康攝）



萬能右腕封鎖日本 點名最難纏打者

12強賽事對日本之戰，江國豪合計繳出5.1局無失分好投，也被日媒稱「萬能右腕」。他特別提到最讓他頭疼的打者是佐野惠太，「真的很黏，是最難解決的打者。」

台灣最終在決賽擊敗日本奪冠，終結對手國際賽27年連勝神話。江國豪參與了這場史詩級戰役。直言其實交手下來，與日本差距真的不大，「我們是有機會的！只要減少失誤，把握住機會就一定可以贏。當然最後一場，每個人、每個環節都有做到最好，才能夠拿下這場勝利。」

這場勝利不僅僅是一場比賽的勝利，更象徵著台灣棒球實力的躍進。從挑戰者的身分到能夠以強者的姿態與勁敵抗衡，期待續寫傳奇篇章。