王建民點頭續任WBC資格賽投教！解密12強投手調度

▲王建民。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／新北報導

中信兄弟投手教練王建民，這次協助12強投手群，展現堅強實力，拿下世界首座冠軍。今日出席Nike青棒訓練營，他分享了12強賽事投手群調度的內幕，以及他對新生代投手的觀察。

連續好幾年擔任青棒訓練營教練，王建民指出，相較於過去制式化的訓練方式，現在的年輕投手更為活潑，「他們比較敢表達自己的想法，不像以前的選手都是聽從教練指示一步一步走，現在他們的回饋會比較多。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到12強賽事最後一戰改由林凱威關門，而非此前連續擔任終結者吳俊偉（小黑），王建民解釋，「小黑已經連續幾場在張奕之後出賽，投了不少球，最後一戰選擇讓手臂最新鮮的投手上場。」

對於投手群的整體表現，王建民給予高度肯定，「每個上去的投手都能派上用場。」他強調，給予投手信心很重要，「有些投手在牛棚時狀況可能不好，但比賽和練習完全不同。這些選手經過一整年一軍的磨練，在臨場應對都做得不錯。關鍵是要保持平常心，把國際賽當作國內比賽來打。」

此外，王建民也透露，總教練曾豪駒已詢問他是否願意繼續擔任明年經典賽資格賽的投手教練，「應該都是原班人馬。」這意味12強奪冠教練團將延續合作。

至於調度策略，王建民表示，「一開始就讓投手順順的投，如果沒有什麼狀況，就持續這樣運轉。」今天訓練營結束後，他也將與家人赴美休息，預計明年一月再回來台灣，準備經典賽集訓。