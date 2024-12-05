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2比0完封曼聯　兵工廠英超穩居第二與榜首利物浦僅差7分

▲廷伯（Jurriën Timber）。（圖／路透）

▲廷伯（Jurriën Timber）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

英超前段班兵工廠今（5日）坐鎮主場交手近況絕佳的「紅魔」曼聯，兵工廠憑藉著廷伯（Jurriën Timber）和薩利巴（William Saliba）下半場兩次角球破門下，最終就以2比0完封曼聯，賞給對方新任教頭阿莫林（Ruben Amorim）執教後首敗，與榜首利物浦的積分差距也僅剩7分。

開賽兵工廠攻勢頻頻，馬丁內利（Gabriel Martinelli）率先破門但越位在先進球無效，第41分鐘曼聯發動反擊，芒特（Mason Mount）將一記任意球吊入禁區後導傳給自己，但他射門被兵工廠門將精彩撲救，隨後達洛特（Diogo Dalot）大力補射也偏出，雙方上半場互交白卷，0比0進入中場休息。

下半場第54分鐘兵工廠成功突破僵局，廷伯接獲萊斯（Declan Rice）的角球後以頭槌進球的方式幫助球隊先馳得點，取得1比0領先。

第73分鐘兵工廠攻勢再起，他們的角球戰術再度奏效，薩卡（Bukayo Saka）開出一記角球，球飛到遠柱後帕爾特伊（Thomas Partey）將球回傳到禁區，接應的薩利巴持球後順利破門得分，兵工廠將領先優勢擴大至2比0，最後就以兩球之差擊退曼聯，與榜首利物浦的積分差距僅剩7分。

「我非常高興，這是一個非常特殊的夜晚，我們在這座令人難以置信的球場上慶祝了第100場比賽，對手是與我們有著深厚歷史的球隊，」兵工廠主帥阿特塔（Mikel Arteta）賽後高興表示，「尤其是在下半場做出一些調整後，我們的表現非常出色，佔據了主動，表現也相當有說服力，幾乎沒有讓對方攻入球門，除了大衛（David）在一次非常草率的界外球後的撲救，但這也是一個很大的積極信號。」

關鍵字： 足球英超兵工廠曼聯

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