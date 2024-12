2比0完封曼聯　兵工廠英超穩居第二與榜首利物浦僅差7分

▲廷伯(Jurriën Timber)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

英超前段班兵工廠今(5日)坐鎮主場交手近況絕佳的「紅魔」曼聯,兵工廠憑藉著廷伯(Jurriën Timber)和薩利巴(William Saliba)下半場兩次角球破門下,最終就以2比0完封曼聯,賞給對方新任教頭阿莫林(Ruben Amorim)執教後首敗,與榜首利物浦的積分差距也僅剩7分。

